O que é o Tesla Sentry Mode e como funciona?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Tesla oferece um recurso, chamado Sentry Mode , que é uma medida antifurto instalada em todos os seus veículos. O Modo Sentinela usa câmeras e registra constantemente as atividades em torno de um veículo Tesla assim que um alerta de proximidade é acionado. Destina-se a fornecer proteção, ou pelo menos servir como um impedimento para ladrões que tentam roubar Teslas graças a luzes piscantes e sons altos.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Modo Sentinela, incluindo como ele funciona, se seu Tesla o oferece e como ativá-lo em seu veículo

O Modo Sentinela é um recurso antifurto que permite que um veículo Tesla monitore atividades suspeitas quando estacionado e trancado em locais específicos. Quando um movimento suspeito é detectado, o veículo reagirá. Por exemplo, se uma ameaça significativa for detectada, as câmeras do seu carro começarão a gravar e o sistema de alarme será ativado. Receberá também um alerta da sua aplicação Tesla a notificá-lo do incidente.

Aqui está a descrição de Telsa do Modo Sentinela:

"O Modo Sentinela adiciona uma camada única de proteção aos veículos Tesla, monitorando continuamente o ambiente ao redor de um carro quando ele é deixado sem vigilância. detectar ameaças potenciais. Se uma ameaça mínima for detectada, como alguém encostado em um carro, o Modo Sentinela muda para o estado "Alerta" e exibe uma mensagem na tela sensível ao toque avisando que suas câmeras estão gravando. Se uma ameaça mais grave for detectada, como alguém quebrando uma janela, o Modo Sentinela muda para um estado de “Alarme”, que ativa o alarme do carro, aumenta o brilho da tela central e toca música no volume máximo do sistema de áudio do carro."

O Modo Sentinela deve ser ativado sempre que um motorista quiser usar o recurso, acessando Controles > Segurança e Proteção > Modo Sentinela. Para ser específico, o menu de configurações do seu carro precisa ser tocado e, a partir daí, suas configurações de segurança precisam ser abertas. Depois disso, você deve alternar o Modo Sentinela para ativá-lo. O Modo Sentinela também pode ser ativado por comando de voz ou pelo painel de controle do aplicativo Tesla.

Para que o Modo Sentinela funcione, o Modo Cachorro deve estar desabilitado e uma Dashcam deve ser instalada e equipada com uma unidade USB. (A unidade USB precisa ser inserida. Para instalar sua Dashcam, siga estas etapas. )

O Modo Sentinela deve ser ativado manualmente a cada operação. Caso contrário, o Modo Sentinela está desativado por padrão. O recurso é ativado assim que o carro está estacionado.

O Modo Sentinela vem com o Modelo S, 3, X e Y.

Alegadamente, um Tesla perde 1% da carga da bateria a cada duas a três horas que o Modo Sentinela é ativado.

Suas câmeras gravarão constantemente, mas as filmagens serão salvas apenas alguns minutos antes de uma ameaça percebida, bem como durante uma ameaça. De acordo com a Tesla, a menos que esteja em um Supercharger, o Sentry Mode permanecerá ativo até que seu veículo esteja com 20% ou menos de bateria. Seu aplicativo Tesla também o notificará se o Modo Sentinela estiver desativado devido à bateria fraca.

Para obter mais informações sobre o Modo Sentinela, consulte o Manual do Proprietário. Você também pode acessar esta página de suporte da Tesla e a postagem no blog de anúncios para obter detalhes.

Escrito por Maggie Tillman.