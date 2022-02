Elon Musk quer que você jogue jogos Steam em seu Tesla

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O CEO da Tesla, Elon Musk, disse que sua empresa de carros elétricos está tentando trazer para o Steam os veículos da Tesla.

Ele foi perguntado no Twitter quando o Cyberpunk 2077 estava chegando aos veículos da Tesla. Em resposta, Musk anunciou que a Tesla está trabalhando para que a biblioteca de jogos do Steam funcione diretamente no software da Tesla. “Estamos trabalhando no caso geral de fazer os jogos do Steam funcionarem em um Tesla versus títulos específicos”, ele twittou . "O primeiro é obviamente onde devemos estar a longo prazo."

Estamos trabalhando no caso geral de fazer os jogos do Steam funcionarem em um Tesla versus títulos específicos. O primeiro é obviamente onde devemos estar a longo prazo. — Elon Musk (@elonmusk) 22 de fevereiro de 2022

A notícia não deve ser uma grande surpresa. A Tesla supostamente tem uma equipe de engenheiros de software trabalhando em videogames em Seattle e, em breve, uma equipe semelhante operará em Austin . A Telsa também está desenvolvendo a Tesla Arcade , uma plataforma de videogame, dentro de seus veículos, e está trabalhando ativamente com estúdios de jogos para portar jogos para ela. A empresa recentemente implantou um novo computador de entretenimento no Model S e no Model X, e parece totalmente focado em videogames.

A Tesla claramente quer que as pessoas joguem dentro de seus veículos. Afinal, Musk acredita que "o entretenimento será fundamental quando os carros dirigem sozinhos".

Há relatos de que a Tesla planeja oferecer pacotes pagos de jogos.

Escrito por Maggie Tillman.