Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Tesla lançou um microfone de karaokê no carro chamado TeslaMic. Mas está disponível apenas na China por enquanto.

Recentemente, a Tesla começou a lançar uma atualização de software "Ano Novo Chinês" na China e, com a atualização de software de final de ano, vêm alguns recursos divertidos, incluindo um produto físico. O TeslaMic foi projetado para funcionar com o Leishi KTV, um sistema de karaokê que a Tesla está lançando como parte de sua nova atualização.

O dispositivo está disponível para compra na loja chinesa da Telsa por 1.199 yuans chineses (cerca de US$ 188 nos EUA ou £ 140 no Reino Unido), embora a página continue travando.

Lembre-se de que esta é uma expansão do recurso "Caraoke" no carro da Tesla, lançado por meio da atualização de software V10 em 2019, introduzindo a capacidade de reproduzir uma lista limitada de músicas com letras aparecendo na tela central. A nova atualização de software 2022.2.1 na China é um sistema de karaokê mais completo, pois aproveita a interface e o catálogo da Leishi KTV. De acordo com a Tesla, o TeslaMic emparelha automaticamente com o sistema e apresenta modos de som para ajudar os cantores.

De acordo com um vídeo que a Tesla postou em sua conta oficial do Weibo na China, o TeslaMic pode até ser usado fora dos veículos elétricos da Tesla.

Se você está se perguntando se o TeslaMic será lançado internacionalmente, a Electrek observou que a Tesla recentemente expandiu sua marca registrada nos EUA para produtos de áudio.

Escrito por Maggie Tillman.