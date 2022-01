Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Passear pela CES - a maior feira de tecnologia do mundo - em Las Vegas costuma ser uma chatice. Há filas de táxi por dias, monotrilhos em uma tentativa de chegar a essa reunião a tempo e os preços do Uber atingem níveis altíssimos. CES 2022 , no entanto, era um pouco diferente.

Em abril de 2021, quando grande parte do mundo estava em total bloqueio, a Tesla CEO's Boring Company abriu seu primeiro projeto público, chamado Vegas Loop. É um túnel subterrâneo que, neste estágio, liga os corredores oeste, norte e sul do Las Vegas Convention Center através de três estações - via Tesla com motorista.

Ah, e claro que há muitas luzes coloridas, porque estamos em Las Vegas, então por que não?

O que é o Pocket-lint diariamente e como você o obtém gratuitamente? Por Stuart Miles · 7 Janeiro 2022

Mas, como relatamos no final de outubro de 2021 , isso é apenas o começo: a Boring Company recebeu licença para expandir o projeto Vegas Loop, cobrindo 29 milhas no total e com 51 estações planejadas. Isso reduziria - e reduzirá - o tempo e os custos de transporte na cidade e poderia ser extremamente benéfico para os visitantes.

O Vegas Loop que amostramos tem apenas 1,7 milhas de comprimento, levando cerca de dois minutos para transitar dos corredores oeste para sul, e com capacidade só pode operar 70 veículos Tesla de uma vez. Ainda assim, é muito mais rápido e confortável do que caminhar - e está convenientemente posicionado para obter acesso rápido aos corredores. Portanto, quando se expandir ainda mais pela cidade, esse novo sistema de transporte poderá mudar a forma como as pessoas se locomovem em Las Vegas.