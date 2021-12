Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Tesla anunciou um recall voluntário de quase meio milhão de veículos devido a possíveis falhas em seu sistema de travamento do porta-malas. Se você está se perguntando o que está acontecendo, se seu veículo foi afetado e o que fazer em seguida, aqui está tudo o que você precisa saber.

Conforme relatado pela primeira vez pela Barron's , a Tesla emitiu um recall voluntário para todos os veículos do Modelo 3 lançados entre 2017 e 2020, bem como alguns veículos do Modelo S entre 2014 e 2021. Tesla disse que a abertura e o fechamento do porta-malas do Modelo 3 podem danificar o cabo arnês de fixação da câmera retrovisora, e que isso poderia causar a falha repentina da câmera. Quanto ao Modelo S, seu problema potencialmente impede que o porta-malas frontal trave totalmente.

O recall do Modelo S é particularmente sério porque o problema afeta o porta-malas dianteiro. Aparentemente, “o conjunto da trava dianteira do porta-malas pode estar desalinhado, evitando que a trava secundária do capô engate", disse Tesla à Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário em um arquivamento oficial.

Em outras palavras, se o seu Modelo S apresentar o defeito, se o porta-malas abrir durante a condução, ele poderá obstruir sua visão da estrada.

De acordo com documentos que a Tesla enviou recentemente para a Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário, há 475.318 veículos da Tesla sujeitos ao recall voluntário. Esses veículos consistem em 356.309 carros Modelo 3 e 119.109 carros Modelo S. No entanto, a Tesla estimou que apenas 1 por cento dos carros do Modelo 3 em recall e 14 por cento dos carros do Modelo S em recall terão realmente os defeitos.

A Tesla tem uma página da Web útil aqui que você pode acessar e inserir seu número de identificação do veículo (VIN) de 17 dígitos para obter as informações mais recentes sobre quaisquer recalls abertos que se apliquem ao seu veículo Tesla. Ele também tem um diretório aqui para todas as informações sobre recalls abertos em veículos Tesla.

Se você levar seu Tesla Model 3 a um centro de serviço, a Tesla prometeu instalar um novo chicote de cabos e protetor de guia gratuitamente. Você pode localizar o centro de serviço Tesla mais próximo usando a lista online da Tesla aqui.

O defeito do Modelo S é um problema de desalinhamento em vez de um componente danificado, então Tesla pensa que reposicionar a trava em um centro de serviço resolverá o problema. Você pode localizar o centro de serviço Tesla mais próximo usando a lista online da Tesla aqui.