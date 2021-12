Tesla para desativar o recurso Passenger Play quando os carros estiverem em movimento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Tesla enviará uma atualização pelo ar que impedirá os passageiros de jogar videogames enquanto seus carros estiverem em movimento.

O recurso, chamado Passenger Play, será desabilitado e bloqueado com a atualização quando os carros da Tesla estiverem em movimento e parece vir após a pressão dos reguladores de segurança automotiva dos EUA, a National Highway Traffic Safety Administration.

A NHTSA teria discutido com o fabricante de carros elétricos as preocupações sobre a segurança do sistema que permitia que alguns videogames fossem jogados enquanto os carros da Tesla estavam dirigindo. Uma investigação formal foi iniciada pelos reguladores e continuará apesar da atualização que bloqueia o recurso em questão.

De acordo com o Guardian , a NHTSA frequentemente discute telas e sistemas de infoentretenimento com todas as montadoras. Uma declaração do regulador disse: "O Ato de Segurança Veicular proíbe os fabricantes de vender veículos com defeitos que representem riscos irracionais à segurança, incluindo tecnologias que desviam os motoristas de dirigir com segurança."

Diz-se que a NHTSA analisa como os fabricantes de automóveis se protegem contra os riscos de distração das telas e outras tecnologias dentro dos veículos, que a investigação levará em consideração ao olhar para as telas da Tesla.

O Guardian afirma que a sonda afetará mais de meio milhão de modelos Tesla, incluindo S, X, Y e 3 modelos de 2017 a 2022.