Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você é proprietário de um Tesla, fique de olho nas antenas parabólicas Starlink para internet nas estações Supercharger.

A Tesla está aparentemente fazendo experiências com a implantação de equipamentos Starlink em suas estações de carregamento de EV . Um usuário do Reddit afirma ter visto uma antena Starlink - que se parece com o modelo "Dishy McFlatface" - em uma estação em Lake City, Flórida, conforme relatado pela primeira vez por Electrek . Não está claro se há pratos em outras estações.

Uma estação de carregamento Tesla precisa de conectividade com a Internet para coisas básicas como processamento de pagamentos e status do carregador. Mas, além disso, existem vários casos de uso para banda larga Starlink em Superchargers. Isso poderia ajudar a Tesla a oferecer Wi-Fi gratuito para clientes que não têm dados de celular e não assinam o plano de conectividade Premium de US $ 10 por mês da Tesla, que permite que os motoristas da Tesla acessem aplicativos como Netflix, Spotify e YouTube.

Em outras palavras, com as antenas parabólicas Starlink instaladas nas estações do Supercharger, os motoristas seriam capazes de assistir ao entretenimento enquanto carregavam seus EVs.

O TomTom Go Navigation App é um aplicativo de navegação móvel premium para todos os motoristas, com um período de teste gratuito de três meses Por Pocket-lint International Promotion · 15 Novembro 2021

Starlink já está disponível em beta. Até o momento, a SpaceX, de propriedade de Musk, lançou um total de 1.844 satélites Starlink no espaço, com o objetivo de fornecer acesso global à Internet. Ao assinar o Starlink para sua casa, você recebe um kit que inclui uma antena parabólica e um roteador. Tudo que você precisa fazer para fazer a conexão é configurar a antena parabólica em sua casa. Ele recebe o sinal e passa a largura de banda para o seu roteador. Também existe um aplicativo Starlink.

Até agora, não está claro por que a Tesla implantou uma antena parabólica Starlink em uma estação do Supercharger na Flórida - muito menos quais objetivos ela tem em mente.

Pode estar relacionado ao plano do CEO da Tesla, Elon Musk, de disponibilizar a rede do Supercharger para outros tipos de VEs. O CEO da Tesla, Elon Musk , também brincou no passado que o Starlink "deve ser totalmente móvel ainda este ano, então você pode movê-lo para qualquer lugar ou usá-lo em um trailer ou caminhão em movimento".