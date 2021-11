Carros Tesla estão sendo entregues sem portas USB

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não há nada como levar seu novo carro elétrico para casa, pronto para sentir aquela onda de torque total, para descobrir que não foi exatamente como você esperava.

Essa é apenas a surpresa que saudou alguns novos proprietários de Tesla recentemente, quando eles perceberam que seus carros estão chegando sem portas USB no console central ou no assento traseiro - em alguns casos com aviso prévio do Tesla, mas em outros sem qualquer aviso.

Parece que as portas ausentes se resumem à escassez de chips no lado da Tesla, e alguns clientes aparentemente foram informados de que poderão levar seu carro para instalar as portas em algumas semanas, mas não é a melhor aparência do fabricante.

Afinal, uma das únicas críticas que ainda se prendem à qualidade real dos carros da Tesla é que sua qualidade de construção nem sempre está à altura, e peças faltando não vão exatamente atrasar muito essa narrativa.

Sem portas USB significa que não há carregamento de telefone (sem fio ou outro), o que é uma grande omissão de um carro tão conectado como um Tesla, então certamente desejará garantir que os clientes afetados consigam consertar no futuro para evitar outro problema de reputação bater.

