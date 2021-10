Hertz coloca em ordem 100.000 Tesla para tornar seu próximo aluguel eletrizante

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Hertz confirmou que está expandindo o número de veículos elétricos em sua frota de aluguel, fazendo um pedido de 100.000 carros Tesla .

Com os veículos elétricos sendo amplamente aceitos como uma grande parte do automobilismo no futuro, o pedido traz consigo um aumento no valor das ações da Tesla e, sem dúvida, dando a Elon Musk algo para sorrir.

A partir do início de novembro, o Tesla Model 3 estará disponível nas locadoras da Hertz nos Estados Unidos e em algumas cidades europeias.

A Hertz também vai investir no carregamento de carros elétricos, mas quem alugar um Tesla terá acesso à Tesla Supercharger Network nos Estados Unidos e na Europa.

O pedido da Tesla significará que os carros elétricos representarão mais de 20 por cento de toda a frota da Hertz, enquanto ela está se unindo a Tom Brady nos Estados Unidos para promover suas opções de aluguel de EV.

"Os veículos elétricos agora são populares e apenas começamos a ver o aumento da demanda e do interesse globais", disse o CEO interino da Hertz, Mark Fields.

“A nova Hertz vai liderar o caminho como uma empresa de mobilidade, começando com a maior frota de aluguel de EV da América do Norte e um compromisso de aumentar nossa frota de EV e fornecer a melhor experiência de aluguel e recarga para clientes de lazer e negócios em todo o mundo. "

A Hertz adicionou opções elétricas à frota pela primeira vez em 2011, mas com uma coleção de Tesla Modelo 3, muitos logo estarão optando por eletricidade para que possam dirigir um Tesla.