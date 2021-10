Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A The Boring Company, de Elon Musk, recebeu aprovação de funcionários para construir uma rede de túneis de veículos sob Las Vegas.

Chamado de Vegas Loop, o sistema permitirá que os passageiros viajem em Teslas para chegar ao aeroporto de Sin City, hotéis-cassinos na strip, estádio de futebol e centro de convenções. Lembre-se de que a The Boring Company já opera uma versão prévia do Vegas Loop no Las Vegas Convention Center. Foi inaugurado em 2021 e consiste em dois túneis de 0,8 milhas. Agora, com a aprovação dos funcionários do condado de Clark, a The Boring Company pode iniciar uma expansão em toda a cidade.

A proposta da Boring Company para o Vegas Loop inclui 29 milhas de túneis e 51 estações servindo até 57.000 passageiros por hora.

Vegas Loop está se expandindo - 29 milhas e 51 estações!

Obrigado à equipa de Clark County pela excelente parceria e aos Comissários pela aprovação unânime. https://t.co/KrfF5SUsxq - The Boring Company (@boringcompany) 20 de outubro de 2021

De acordo com o Las Vegas Review-Journal, a The Boring Company fará com que hotéis e cassinos paguem por estações em seus respectivos negócios. Cada uma dessas paradas também terá que passar por um processo de licenciamento. Em última análise, o plano é que nenhum dinheiro do contribuinte seja usado na construção do Vegas Loop.

Dito isso, a visão da The Boring Company para um sistema de transporte baseado em túneis mudou muito ao longo dos anos, e seus esforços para construir uma rede de túneis em outras cidades dos Estados Unidos - como Chicago e Los Angeles - nunca deram certo nem tiveram sucesso. às promessas da empresa. Por exemplo, em vez de pods em túneis, a The Boring Company reduziu para apenas "Teslas em túneis". Mas, eventualmente, o objetivo é deixar os Teslas dirigirem sozinhos.

The Boring Company acredita que os túneis podem reduzir os custos de transporte e aliviar o congestionamento do tráfego em qualquer cidade.

Em Las Vegas, especificamente, espera-se que uma viagem de 8 km do aeroporto ao centro de convenções demore cerca de cinco minutos e custe US $ 10, enquanto uma viagem de 5 km do centro de convenções ao estádio de futebol poderia ser feita em apenas 4 minutos e deve custar cerca de US $ 6 por viajante.