O Tesla Model Y chegará ao Reino Unido no início de 2022, os pedidos já estão abertos

(Pocket-lint) - O Reino Unido parece ter esperado pela chegada do Tesla Model Y para sempre, mas com a abertura do estúdio de design no site da Tesla no Reino Unido, a empresa confirmou que as primeiras entregas serão feitas no início de 2022.

Isso significa que você pode configurar e solicitar seu Tesla Model Y, com modelos de tração integral com motor duplo sendo oferecidos - que é Longo Alcance e Desempenho. Embora inicialmente houvesse uma única opção de motor nos Estados Unidos, ela não é mais oferecida.

Isso significa que o Tesla Model Y começa em £ 54.990 para o Long Range, aumentando para £ 64.990 para o desempenho.

Qual é a diferença entre esses modelos?

O Tesla Model Y Long Range afirma 315 milhas de alcance com um tempo de 0-60 mph de 4,8 segundos, enquanto o Performance cita 298 milhas de alcance com um tempo de 0-60 mph de 3,5 segundos.

O Performance também vem com rodas Überturbine de 21 polegadas e pinças de freio vermelhas, suspensão rebaixada, luzes ligeiramente diferentes e acabamento do spoiler traseiro.

O Modelo Y é o SUV compacto da Tesla, oferecendo mais espaço do que o Modelo 3 , mas não chega ao tamanho do Modelo X. Tal como acontece com outros modelos Tesla, o interior é minimalista, com a opção de acabamento em preto ou branco.

Para muitos, o Tesla Model Y será o meio-termo ideal, um pouco maior do que o Modelo 3, que tem sido muito popular, mas a falta de opção de motor único o torna muito caro, com modelos como Hyundai Ioniq 5 ou Audi Q4 e -tron oferecendo preços iniciais mais baixos.

Ainda assim, a Tesla traz consigo um enorme valor de marca e, sendo esse um tamanho mais prático para muitos, suspeitamos que será popular.