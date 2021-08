Tesla Cybertruck adiado para 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Embora não tenha vindo por meio de um anúncio oficial, parece que o tão esperado Cybertruck da Tesla não estará nas mãos das pessoas este ano - uma atualização sutil em seu site de pré-encomenda deixa claro que o caminhão está pronto para produção em 2022.

Se você visitar a página de pedidos agora, poderá ver que, independentemente de selecionar uma variante de motor único, duplo ou triplo do caminhão, sob seu depósito de $ 100, há uma nota para esclarecer que o caminhão chegará à produção final em 2022, quando ponto você pode configurar sua compra mais de perto.

Isso não é uma grande surpresa - era provável que o caminhão aparecesse no final de 2021 se fizesse o ano, mas, mesmo assim, Elon Musk havia indicado que a produção começaria no final deste ano, então é um grande atraso.

É um que irá decepcionar aqueles que estão esperando desde 2019, na inauguração do veículo, para realmente dirigir o Cybertruck que parece louco, com todo o seu poder bruto e opções de design incrivelmente divisivas. Em que ponto em 2022 podemos esperar que a produção realmente aumente não está claro, mas presumimos ou esperamos que isso aconteça nos estágios iniciais do ano.

