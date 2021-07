Elon Musk: Tesla Superchargers abrirão para todos os EVs no final de 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Elon Musk, sem alarde, confirmou que a rede do Tesla Supercharger poderia estar disponível para outros EVs no final de 2021.

Respondendo a um comentário sobre conectores de carregamento no Twitter, Musk disse: "... estamos tornando nossa rede Supercharger aberta para outros EVs ainda este ano."

Nós criamos nosso próprio conector, já que não havia um padrão naquela época e a Tesla era apenas fabricante de carros elétricos de longo alcance.



É um conector bastante fino para carregamento de baixa e alta potência.



Dito isso, estamos tornando nossa rede Supercharger aberta para outros EVs ainda este ano. - Elon Musk (@elonmusk) 20 de julho de 2021

Em uma pergunta de acompanhamento, Musk passou a esclarecer que o objetivo era possibilitar isso em todos os países, embora suspeitemos que os EUA provavelmente sejam o primeiro local onde isso acontece.

Com o tempo, todos os países - Elon Musk (@elonmusk) 20 de julho de 2021

Há muito tempo que a Tesla estava aberta para que outros usassem a rede do Supercharger, mas isso não aconteceu até agora. Enquanto a Tesla começou a instalar Superchargers não apenas nos Estados Unidos, mas em grande parte da Europa e no resto do mundo também, há muito se reconheceu que a rede do Supercharger é um dos maiores ativos da Tesla.

Já escrevemos sobre isso : em um Tesla, o processo de carregamento é muito mais contínuo do que em carros elétricos. Você obtém uma navegação precisa para os Superchargers, o carro pode pré-condicionar a bateria para um carregamento ideal conforme você dirige para o Supercharger, as taxas de carregamento são normalmente mais altas do que outros carregadores antigos e a autenticação e o pagamento são feitos automaticamente pelo carro.

Usar um Supercharger é como fazer parte do melhor clube privado de membros, em comparação com outras redes de carregamento.

Parte disso não estará acessível a terceiros: essa experiência de pagamento perfeita provavelmente não acontecerá se você puxar um VW ID.4, por exemplo, em vez disso, é provável que você tenha que ter uma conta com Tesla e usar um aplicativo.

Mas com a Tesla oferecendo bancos de carregadores, geralmente de 150 kW ou mais, isso pode significar muito mais opções para os motoristas de EV.

A compatibilidade pode ser um problema em alguns casos. Nos EUA, a Tesla usa um carregador proprietário, então pode ser que outros usuários de EV desejem usar um adaptador; no Reino Unido e em toda a Europa, é provável que seja mais fácil onde os Superchargers Tesla oferecem uma mistura de Tipo 2 e CCS .

A maioria dos carros elétricos europeus agora suporta CCS (assim como o Tesla Model 3 ), portanto, suspeitamos que isso removerá os problemas de compatibilidade para muitos usuários.

Exatamente como os motoristas da Tesla se sentirão quando encontrarem um híbrido plug-in sentado em uma baia do Supercharger, cobrando teoricamente enquanto o motorista está fazendo compras, ainda está para ser visto.