Tesla Model S Plaid: "Mais rápido do que qualquer Porsche, mais seguro do que qualquer Volvo"

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com o sol se pondo no céu da Califórnia, Elon Musk subiu ao palco para anunciar o Tesla Model S Plaid em um evento na fábrica da Tesla em Fremont.

"Temos que mostrar que um carro elétrico é o melhor carro - sem dúvida", disse Musk, apresentando o novo modelo em seu estilo pessoal e descontraído e justificando porque Tesla tem tanto foco na velocidade.

E velocidade é algo que não falta ao Tesla Model S Plaid: ele fará 0-60 mph em 1,99 segundos, tornando-o o carro de produção mais rápido de todos os tempos.

Isso graças a um arranjo tri-motor, com dois motores nas rodas traseiras e um terceiro motor nas rodas dianteiras.

É um motor completamente novo também, com Musk explicando que ele tem rotores com manga de carbono, enquanto brinca que eles também tiveram que projetar a máquina para construir os rotores, porque isso nunca havia sido feito antes. Esses motores girarão a até 20.000 rpm.

O alcance é citado em 390 milhas, enquanto também suporta carregamento mais rápido, permitindo que 187 milhas de alcance sejam adicionadas em 15 minutos. A bateria é totalmente nova, mas pensada para ter uma capacidade de 95 kWh.

Há 1020hp de potência de pico do sistema tri-motor com uma velocidade máxima de 200 mph.

Apple CarPlay explicou: Levando o iOS à estrada Por Britta O'Boyle · 7 Julho 2020 Uma visão detalhada de como o CarPlay da Apple funciona, com explicações sobre o uso do Google Maps, envio de mensagens e reprodução de música,

"Acho que temos que levar isso de volta para Nürburgring", brincou Musk "para ver o que acontece."

Tesla

Em termos de design, o novo Modelo S foi apresentado anteriormente, com um novo interior com um volante em gema e uma mudança para uma tela de paisagem de 17 polegadas em vez da grande tela vertical que caracterizou o Modelo S na última década.

Musk também fez questão de destacar o coeficiente de resistência de 0,208 do Modelo S, alegando que é o mais baixo de qualquer carro de produção e que ajuda a trazer eficiências para garantir que você obtenha o máximo da energia e da bateria.

Dá-se mais espaço aos bancos traseiros, com ecrã e conjunto de comandos próprios, carregadores sem fios na frente e atrás do carro, com sistema USB-C de 36W para carregar outros itens maiores.

Também houve uma redução de itens desnecessários para agilizar a experiência: o carro será desbloqueado conforme você se aproxima, acionado por seu telefone, as alças saltando para fora. Assim, você não precisa pressionar os botões para continuar - o carro sabe que você quer dirigir, então você simplesmente começa a dirigir. Também será capaz de sentir que, se houver um obstáculo atrás de você, você não vai querer dar ré, e vice-versa, com Musk brincando que o carro acabará lendo sua mente.

Há atualizações para a nova interface de usuário dentro do carro, com Musk apresentando desempenho de nível PS5, com entretenimento sendo uma grande parte do que ele vai oferecer, com uma demo de alguém jogando Cyberpunk no carro na tela do carro.

"Com o Plaid Model S o que você tem é um carro que é ... mais rápido do que qualquer Porsche, mais seguro do que qualquer Volvo - no mesmo carro", disse Musk.

O novo Modelo S está em produção, com entregas começando imediatamente nos EUA - mas não esperado em outras regiões até 2022. Custará a partir de $ 122.980 nos EUA e £ 118.980 no Reino Unido.

Escrito por Chris Hall.