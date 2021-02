Tesla pensava em estudar tecnologia de banda ultralarga para futuro desbloqueio de carros

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Documentos que passaram pela FCC indicaram que a Tesla está buscando a tecnologia de banda ultra larga (UWB), com a empresa declarando no processo que "fornecerá uma estimativa de distância" antes de dizer que seria "imune a ataques de retransmissão. "

É incomum que um arquivamento da FCC contenha tanta informação, mas parece que as intenções de Tesla são claras, adicionando UWB para fornecer leituras de distância mais precisas para que dispositivos compatíveis sejam mais seguros quando se trata de entrada sem chave - ou entrada passiva como Tesla a chama.

O arquivamento também inclui um esboço de um chaveiro Tesla, sugerindo que suas próprias chaves irão incorporar a tecnologia, assim como os veículos.

A entrada sem chave não é uma coisa nova e não é nova para o Tesla , mas houve desenvolvimentos nos últimos anos que mudaram o estado do jogo com esse recurso conveniente.

Nos últimos anos, houve uma mudança para oferecer suporte ao UWB como um sistema mais seguro para desbloqueio. A vantagem que oferece - conforme descrito por Tesla - é que é muito mais preciso para detecção de proximidade, por isso não desbloqueará tão cedo e evitará os ataques de retransmissão que viram carros sendo roubados (ou desbloqueados) sem a chave realmente sendo presente.

Ataques de retransmissão ocorrem quando alguém - geralmente um par de ladrões - usa hardware para detectar a frequência de transmissão usada por uma chave sem fio e a "retransmite" para o carro. Isso pode significar que sua chave, em sua casa, é usada para destrancar seu carro durante a viagem. É um método comum para roubo de veículos motorizados.

Atualmente, em um carro como o Tesla Model 3 , você pode comprar um keyfob, pode usar o cartão NFC ou o aplicativo Tesla no seu telefone, via Bluetooth - que é o método de entrada mais provavelmente utilizado.

Adicionar UWB fornecerá maior segurança para carros para maior tranquilidade. Mas também é um padrão de tecnologia que está sendo usado para chaves digitais em outros lugares.

UWB para chaves digitais é suportado pela Apple e Samsung, por exemplo, o que significa que você poderia, potencialmente, ter sua chave Tesla integrada a esses telefones, com a oferta da Apple Wallet para armazenar sua chave do carro. Atualmente, isso é suportado apenas pelos modelos mais recentes da BMW , mas provavelmente terá uma grande aceitação nos próximos anos.

Se você escolheria usar Apple CarKey para sua chave digital em vez do aplicativo Tesla é questionável, já que o aplicativo Tesla contém muito mais do que apenas a chave - mas é provável que o objetivo do Tesla seja usar UWB nesses dispositivos para o maior segurança que oferece.

A extensão pode ser que dispositivos como o Apple Watch - o mais recente dos quais também suporta UWB - possam ser usados para destravar seu carro também.

Claro, tudo isso vem de um arquivo da FCC e não temos ideia se ou quando ele pode realmente aparecer em um novo modelo de Tesla.

Escrito por Chris Hall.