Lembra do Tesla Roadster? Bem, a produção foi empurrada para 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Tesla atrasou a produção de seu próximo Roadster.

A Tesla provocou pela primeira vez o Roadster , um sucessor de seu primeiro carro de produção, em 2017. Esperava-se que ele entrasse em produção há cerca de dois anos, com planos de ser construído em 2020. O EV deve ser o primeiro carro de produção a acelerar para 60 mph em menos de dois segundos e vá de 0 a 100 em 4.2. Ele atingirá 620 milhas com uma única carga e pode atingir uma velocidade máxima de mais de 250 mph. Também terá sistema de acionamento por motor triplo, com um motor elétrico na dianteira e dois na traseira.

Mas o CEO da Tesla, Elon Musk, anunciou agora que a produção do Roadster não deve começar até o "próximo ano", então ainda estamos muito longe de poder dirigir o veículo de dois lugares de $ 200.000. Em um tweet, Musk sugeriu que o desenvolvimento do "sistema de tração tri-motor" e "trabalho avançado da bateria" do carro são as razões para o atraso. Musk sugeriu que Tesla espera terminar a engenharia este ano, e que a empresa deve ter um "projeto candidato a lançamento dirigível no final do verão "

Concluindo a engenharia neste ano, a produção começa no ano que vem. Com o objetivo de que o projeto do candidato a lançamento possa ser conduzido no final do verão. Sistema de acionamento tri-motor e trabalho avançado de bateria foram precursores importantes. - Elon Musk (@elonmusk) 28 de janeiro de 2021

O Tesla Roadster começou tudo em 2008, e a Tesla claramente tem como objetivo que a versão mais recente do carro elétrico seja o EV mais rápido na estrada.

Para ver como o Roadster se compara aos outros veículos da Tesla, incluindo o Modelo S e o Modelo X, verifique o guia de comparação do Pocket-lint aqui.

Escrito por Maggie Tillman.