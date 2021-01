Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Tesla anunciou um modelo S redesenhado. É a primeira vez que o sedã elétrico foi reformado desde sua estreia, há nove anos.

O novo carro começa a ser comercializado em março e vem com exterior e interior levemente atualizados, bem como a opção de um trem de força "xadrez" mais potente. Uma versão desse trem de força permite que o carro viaje pelo menos 520 milhas e vá de 0 a 60 milhas por hora em menos de dois segundos.

Tesla afirma que o trem de força atualizado torna o novo Modelo S o “carro de produção de aceleração mais rápida já feito”.

Quanto às alterações visuais, no exterior do automóvel existe um grande tejadilho de vidro que proporciona aos passageiros uma “experiência mais luminosa, mais espaçosa e vistas desobstruídas do céu”. No interior, há uma tela de painel horizontal, muito parecida com o recurso Modelo 3 e Modelo Y. Anteriormente, o Modelo S e o X tinham uma tela de toque vertical, que ia da parte superior do painel ao console central.

1/4 Tesla

Há também um volante tipo Tesla Roadster com um design semicircular / U sem haste e uma tela atrás do console central para os passageiros do banco traseiro.

O novo Modelo S começa em $ 79.990 para um motor duplo de longo alcance com 412 milhas de alcance e uma velocidade máxima de 155 mph. O modelo de $ 119.000 da Tesla tem o trem de força Plaid que vai pelo menos 390 milhas, enquanto o modelo de $ 139.000 tem um trem de força Plaid + com 520 milhas de alcance. Ambos atingem 200 milhas por hora.

O modelo X da Tesla também está recebendo o trem de força Plaid. Vai custar $ 119.000, percorre pelo menos 340 milhas, atinge o pico de 163 mph e pode atingir 60 mph em 2,5 segundos.

Tanto o novo Model S quanto o novo Model X também vêm com um sistema de infoentretenimento que é alimentado por um chip com capacidade de processamento de 10 teraflops, o que significa que os passageiros poderão jogar jogos como The Witcher 3 com um controle sem fio.

Escrito por Maggie Tillman.