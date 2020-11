Tesla pode permitir que você veja o que as câmeras do seu carro podem ver, para aumentar a segurança remota

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os carros modernos são cobertos por câmeras. A maioria é usada apenas para funções de assistência ao motorista, como controle de cruzeiro adaptativo ou estacionamento, enquanto coleta dados sobre o carro, sua posição na estrada e seu ambiente local.

Tesla faz um pouco mais, com o Modo Sentinela capaz de usar as câmeras do carro para detectar incidentes ao redor do carro e capturar imagens, por exemplo, alguém tentando danificar o carro.

Mas Tesla pode estar prestes a permitir a visualização remota dessas câmeras por meio do aplicativo. O aplicativo Tesla já permite muito acesso remoto. Você pode ver muitos detalhes sobre seu carro, mas ser capaz de verificá-lo remotamente e ver os arredores do seu carro pode levar as coisas a um novo nível.

Embora sirva, potencialmente, apenas para aqueles que estão ansiosos com o que está acontecendo com seu carro quando estão longe dele, significaria que você poderia ver o que seu carro pode ver, talvez verificando o tempo no aeroporto de destino, vendo o que está acontecendo em casa ou no estacionamento onde você deixou seu Tesla .

Uso prático limitado, talvez, mas são esses tipos de pequenos acréscimos que a Tesla tem sido bom em adicionar e faz as pessoas pensarem um pouco diferente sobre o que podem fazer com seus carros.

Muitos fabricantes estão adicionando mais funcionalidades conectadas aos carros e com sensores e câmeras aumentados em modelos recentes, existem funções além da direção que poderiam fazer uso de tais sensores - basta um pouco de imaginação e podemos ver isso se tornando mais comum.

A Tesla deve enviar atualizações de software e atualmente não sabe se isso fará parte do pacote, mas graças a um relatório da Electrek, sabemos que alguns sinais foram descobertos em código recente.

Escrito por Chris Hall.