Tesla de $ 25K planejado para os próximos três anos, Musk revela

(Pocket-lint) - As apresentações dos acionistas da Tesla são frequentemente assuntos bastante animados, com Elon Musk mais do que propenso a anunciar coisas que não acontecerão por anos, e designs que incendiarão as mídias sociais com o debate.

A última apresentação foi um pouco mais moderada, até porque o público de acionistas estava assistindo de uma frota de Tesla Model 3s para manter o distanciamento social.

No entanto, alguns anúncios de destaque ainda fizeram ondas, incluindo algumas novas tecnologias de bateria. No entanto, o mais impactante para a maioria dos motoristas reais veio na forma de uma ambição declarada de Musk de fazer a Tesla fazer um carro de $ 25.000 (£ 19.600) nos próximos três anos ou mais.

Ele reiterou que o princípio fundador da Tesla sempre foi tornar os carros elétricos convencionais, e que fazer veículos realmente acessíveis era fundamental para essa visão, explicando o novo preço-alvo.

Como costuma ser o caso com empresas públicas, a reação do mercado foi revelada na avaliação das ações da Tesla, que tinha totalmente eliminado $ 50 bilhões em pouco tempo.

O outro anúncio importante da apresentação detalhou a próxima geração de tecnologia de bateria da Tesla, células cilíndricas que aparentemente armazenam até cinco vezes a energia, seis vezes a potência e aumentam a autonomia em 16% em comparação com as gerações anteriores.

Diferenças estruturais significam que as baterias provavelmente não terão um impacto imediato - provavelmente levará anos antes que possamos realmente dirigir carros usando-as.

Estes parecem bons desenvolvimentos, mas eles vêm no contexto de Musk prometendo progresso em prazos apertados que não se fixam antes, então será interessante ver como eles se desdobrarão nos próximos dois anos.

