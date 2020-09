Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Tesla está lançando uma atualização de software que permite que seu sistema Autopilot reconheça sinais de limite de velocidade por meio de câmeras.

De acordo com as notas de lançamento do software, detectadas pela primeira vez por Electrek , a atualização permite que as câmeras do Tesla detectem um sinal de limite de velocidade e o exibam na visualização do motorista, incluindo um aviso de limite de velocidade. Ele também expande os semáforos existentes e os recursos relacionados aos sinais de parada, tocando um carrilhão quando o Tesla está parado em um semáforo que fica verde. Serve como um alerta para que você, como motorista, possa decidir instantaneamente se mover.

A Tesla lançou pela primeira vez uma atualização de software em beta há quatro meses que introduziu os controles de "Semáforo e Sinal de Pare".

Projetados para veículos Tesla mais recentes, esses controles ajudam essencialmente a transformar o Tesla Autopilot em um sistema de "direção totalmente autônomo". Quando ativados, reduzem a velocidade do carro para parar nos semáforos e nos sinais de parada. Lembre-se de que quando Musk anunciou o piloto automático alguns anos atrás , ele descreveu como algo que permitiria ao seu Tesla "ir da sua garagem em casa para estacionar no trabalho sem nenhuma entrada do motorista".

No entanto, essa visão ainda não foi totalmente realizada.

Os veículos da Tesla precisam de pessoas ao volante, e seu pacote de “direção totalmente autônomo” ainda está em um complemento que começa em cerca de US $ 7.000.

Escrito por Maggie Tillman.