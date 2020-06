A Tesla agora tem mais de 500 Superchargers no Reino Unido e na Irlanda

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Se você estava preocupado com o local em que poderia cobrar seu Tesla , receberá a notícia de que o Tesla agora tem mais de 500 superchargers no Reino Unido e na Irlanda. Isso inclui 42 novos carregadores instalados em quatro novas instalações em 2020.

A 500ª instalação foi na A12 nos arredores de Colchester, com Superchargers espalhados por 63 locais diferentes no Reino Unido e na Irlanda.

Tesla nos diz que em 2019, mais de 60 milhões de milhas foram cobertas nas Ilhas Britânicas.

Com o interesse no crescimento de carros elétricos , as redes que alimentam esses dispositivos estão sob escrutínio. Embora muitos possam carregar em casa ou carregar lentamente em carregadores públicos, é a capacidade de percorrer longas distâncias que costuma ser a primeira crítica a veículos elétricos.

Com os carros elétricos premium lutando para oferecer mais de 300 milhas de alcance - metade do que você poderia esperar de um diesel de cruzeiro nas rodovias - o carregamento rápido é essencial para facilitar a adoção de carros elétricos.

A Tesla tem uma vantagem em casa, oferecendo aos seus Superchargers que apenas os drivers da Tesla podem acessar, além de oferecer compatibilidade com uma variedade de carregadores em outras redes.

A situação está mudando lentamente, no entanto. Há um número crescente de carregadores sendo instalados por vários dos principais players. Estamos vendo instalações de carregadores rápidos substituindo os antigos carregadores CA que quase não valiam a pena usar e mais locais como hotéis e bares que oferecem carregamento de carros elétricos.

Ao mesmo tempo, há um número crescente de carros elétricos chegando ao mercado, com as principais marcas lançando carros elétricos de primeira geração com maior diversidade. Para a Tesla, o próximo modelo que esperamos é o Modelo Y - que já foi lançado há muito tempo, mas que ainda não foi lançado no Reino Unido e na Irlanda.