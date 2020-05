Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Tesla planeja anunciar uma bateria mais barata e com vida útil mais longa para seu sedã Modelo 3.

A bateria será lançada pela primeira vez na China ainda este ano, ou talvez no início do próximo ano, mas o objetivo é que a Tesla reduza o custo de seus veículos elétricos. Segundo a Reuters , o CEO da Tesla, Elon Musk, disse aos investidores que revelará uma tecnologia de bateria mais avançada no final de maio. Ele está provocando uma bateria de baixo custo e projetada para durar um milhão de quilômetros de uso.

Apelidada de bateria de "milhão de milhas", ela está sendo desenvolvida em conjunto pela Contemporary Amperex Technology (CATL) da China e pela equipe de especialistas acadêmicos em bateria da Tesla. Diz-se que a nova bateria utiliza substâncias químicas com baixo teor de cobalto e sem cobalto, além de aditivos, materiais e revestimentos químicos, os quais devem ajudar a reduzir o estresse e permitir que a bateria armazene mais energia por mais tempo.

Baterias futuras, com densidade de energia e capacidade de armazenamento ainda melhores e menor custo, serão lançadas nos veículos da Tesla além da China.

Com mais de um milhão de veículos elétricos capazes de se conectar e compartilhar energia com a rede, Musk também planeja aproveitar a frota global da Tesla para que a empresa possa "alcançar o status de uma empresa de energia" como a Pacific Gas and Electric nos EUA, Reuters disse.

Por fim, a Tesla planeja usar um processo de fabricação de bateria altamente automatizado para reduzir custos de mão-de-obra e aumentar a produção. De fato, ele usará "terafactories" 30 vezes o tamanho da enorme fábrica de Nevada da empresa. A Tesla também está estudando o uso de metais reciclados como níquel, cobalto e lítio, e usará a maneira exclusiva e barata da CATL de embalar células de bateria.

Adicione tudo isso, e a Tesla está claramente focada em reduzir a produção de baterias e melhorar o custo por quilowatt-hora das baterias.