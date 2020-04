Tesla está lançando uma atualização de piloto automático para semáforos e sinais de parada

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Graças a alterações de software, os veículos da Tesla são atualizados e aprimorados regularmente com novas informações e recursos. Um desses recursos está em desenvolvimento há muito tempo, mas finalmente está sendo lançado para as massas.

Esta atualização é um recurso de semáforo e controle de sinal de parada que faz parte do sistema de piloto automático da Tesla. Por meio de uma nova atualização de software, a empresa está aprimorando seu sistema de navegação de piloto automático para lidar com semáforos e sinais de parada.

O aprimoramento desse sistema começou a aparecer para usuários de acesso antecipado em março e agora está sendo implementado mais amplamente nos EUA.

Como parte da atualização de software 2020.12.6 (que ainda está na versão beta), os usuários encontrarão veículos Telsa agora poderão reconhecer semáforos e sinais de parada. Na prática, isso significa que os veículos desacelerarão automaticamente ao se aproximarem das placas e os motoristas serão notificados de tal ação.

Este vídeo mostra a atualização em ação:

Você observará a grande linha vermelha na exibição visual, juntamente com as marcas dos sinais de parada. Aparentemente, a atualização exige que os usuários pressionem o seletor de marchas ou o pedal do acelerador para se afastar novamente quando for seguro fazê-lo.

Vale a pena notar que essa mudança está sendo implementada nos Estados Unidos e esperamos vê-la em outras margens no futuro próximo também. Mas a empresa, sem dúvida, precisará se adaptar a diferentes estradas e interromper os sistemas de luz em outras regiões antes que possa ser empurrada completamente.