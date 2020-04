Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O CEO da Tesla, Elon Musk, prometeu recentemente fazer ventiladores para ajudar a aliviar a escassez mundial causada pela pandemia do coronavírus. Ele só fez isso depois que o prefeito de Nova York chamou a empresa EV para ajudar.

Mas, agora, Tesla está visualizando os ventiladores que disse que iria enviar.

Tesla está tentando criar um novo design de ventilador, em vez de usar um design padrão. Ele compartilhou um vídeo do YouTube na segunda-feira para explicar por que não está escolhendo a rota mais conveniente. No clipe de três minutos e meio, os engenheiros da Tesla também exibem componentes do ventilador protótipo, bem como um modelo montado, que fornece um vislumbre de como um ventilador Tesla pode parecer em um hospital.

“ Queremos usar peças que conhecemos muito bem, conhecemos a confiabilidade... e elas estão disponíveis em volume”, explicou um engenheiro da Tesla. Os ventiladores da Tesla usarão, portanto, peças de automóveis Tesla, incluindo o ecrã Infotainment e o computador do Model 3 e o sistema de suspensão do Model S. A

Tesla não é a única empresa que redireciona fábricas e componentes para ajudar a fazer ventiladores para o mundo. A Ford e a General Motors estão planejando fazer ventiladores e outros equipamentos. E Dyson teriarecebido uma ordem para cerca de 10.000 ventiladores do governo britânico.