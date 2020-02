Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Tesla foi anunciada pelas prensas de tecnologia e automobilismo por sua inovação, agitando um mercado bastante tradicional e introduzindo carros elétricos com um zumbido distinto sobre eles.

A Tesla levou mais do que seu quinhão de manchetes nos últimos anos. Mas o que Tesla realmente oferece, o que está por vir no futuro e como você pode participar da diversão?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a Tesla Motors, desde o Roadster até o novo modelo Y.

A Tesla é uma fabricante de veículos elétricos (EV) localizada em Palo Alto, Califórnia. Seu objetivo é produzir carros elétricos que possam ser premium ou acessíveis para os consumidores comuns. A empresa é administrada pelo CEO e fundador Elon Musk.

Fora dos veículos elétricos, a Tesla também está explorando um ecossistema mais amplo, oferecendo uma série de outras soluções que aproveitam sua experiência em energia da bateria, como painéis solares e armazenamento de energia.

Tesla está expandindo sua oferta. Com o Modelo S causando um enorme impacto no mercado como um dos primeiros carros elétricos puros, é uma empresa que está sendo extremamente perturbadora. Existem quatro modelos, com várias versões diferentes para você escolher. Todas as faixas indicadas são as citadas pela Tesla em suas páginas nos EUA, mas variam de acordo com o estilo de direção e os fatores ambientais.

A Tesla também mudou recentemente o posicionamento de seus modelos e, em alguns casos, oferece uma atualização para desbloquear energia ou emite atualizações de firmware que alteram os números oficiais nas faixas, com mudanças na formação bastante regulares.

Preço inicial: $ 79.990 / £ 77.700

$ 79.990 / £ 77.700 Disponibilidade: EUA, Reino Unido e Europa

EUA, Reino Unido e Europa Leia nossa análise do Tesla Model S

O Model S foi lançado originalmente em 2012 e ajudou a colocar a Tesla no mapa como montadora. A Tesla continua atualizando o Modelo S desde o seu lançamento, e o modelo mais recente tem duas versões diferentes: Long Range e Performance, o Standard recentemente sendo descartado. O Modelo S é um salão executivo, com linhas de design longas e baixas semelhantes às que você pode encontrar em um Jaguar.

Enquanto algumas edições anteriores do Modelo S ofereciam tração nas rodas traseiras, todas as últimas Model S operam em tração nas quatro rodas (AWD). Agora disponível em dois modelos, o Performance possui o modo Ludicrous para essa aceleração insana. Ambos oferecem o Piloto Automático como padrão - o que oferece uma variedade de assistência ao motorista - mas há a opção para a atualização completa de direção automática por US $ 5.500 (£ 5.800), que adiciona navegação ao Piloto Automático, estacionamento automático, Smart Summon, reconhecimento de semáforos e automático condução nas ruas da cidade (você ainda precisará controlar o carro o tempo todo).

Long Range: AWD, 373 milhas, 0-60 mph em 3,7 segundos Desempenho: AWD, 348 milhas, 0-60 mph em 2,4 segundos

Se você estiver procurando por materiais usados ou mais antigos, encontrará muitas versões do Modelo S com especificações diferentes, incluindo baterias de 60 a 100 kWh, motores simples ou duplos, opções de tração traseira ou nas quatro rodas e várias faixas e velocidades máximas . As versões anteriores incluem o modelo S 60, modelo S 60D, modelo S 70, modelo S 70D, modelo S 75, modelo S 75D, modelo S 80, modelo S 80D, modelo S P85, modelo S P85 +, modelo P85D, modelo S 90D , Modelo S P90D, Modelo S 100D e Modelo S P100D.

Preço inicial: $ 39.990 / £ 38.500

$ 39.990 / £ 38.500 Disponibilidade: EUA, Reino Unido e Europa

EUA, Reino Unido e Europa Leia nossa revisão do Tesla Model 3

O Modelo 3 foi lançado nos EUA em 2016 como a alternativa acessível ao Modelo S, com os preços caindo agora para torná-lo o Tesla mais acessível. Também está disponível no Reino Unido e na Europa.

Um sedan de quatro portas, o Modelo 3 foi lançado com uma variedade de opções, mas foi refinado para apenas três atualmente disponíveis. As faixas são baseadas em valores combinados. O piloto automático é padrão, mas a atualização completa de direção automática é de US $ 5.500 / £ 5.800.

Standard Range Plus: RWD, 250 milhas, 0-62 mph em 5,3 segundos, interior premium parcial Long Range: AWD, 322 milhas, 75kWh, 0-60 mph em 4,4 segundos, interior premium Desempenho: AWD, 322 milhas, 75kWh, 0-60 mph em 3,2 segundos, interior premium

Preço inicial: $ 84.990 / £ 82.700

$ 84.990 / £ 82.700 Disponibilidade: EUA, Reino Unido e Europa

EUA, Reino Unido e Europa Leia nossa análise do Tesla Model X

O Modelo X de Tesla é a resposta da mãe ou do pai do futebol para o carro elétrico. É um EV no estilo SUV capaz de acomodar sete pessoas, mas deve muito de seu design ao Modelo S, especialmente com a tela interna.

Possui portas traseiras do Falcon Wing (pense no Delorean em De Volta para o Futuro) que, junto com a enorme tela sensível ao toque, fará com que todos os seus filhos pensem que você comprou um carro no futuro. Existem dois modelos, mas três configurações de assentos diferentes, com custos adicionais com base nas suas opções de assentos. O piloto automático está incluído, a opção de atualização completa de direção automática é de US $ 7.000 / £ 5.900.

Long Range: AWD, 328 milhas, 0-62 mph em 4,4 segundos Desempenho Ludicrous: AWD, 305 milhas, 0-62 mph em 2,7 segundos

Assim como o Tesla Model S, existem várias versões diferentes do Modelo X, pois a Tesla realinhou o nome do modelo, com uma 75D se tornando Long Range e as 100D e P100D mudando para a linha Performance.

Preço inicial: $ 47.000 / £ 36.000

$ 47.000 / £ 36.000 Disponibilidade: Meados de 2020

O Tesla Model Y preenche o espaço entre o Modelo 3 e o Modelo X, como um SUV compacto. Ele tem sete lugares, oferece muito espaço, mas realmente atrai quem procura algo mais acessível.

O segmento de SUV compacto é o mais vendido no momento e não é muito povoado por modelos elétricos, por isso é um alvo importante para a Tesla. Tesla sugeriu originalmente que quatro modelos estariam disponíveis, mas atualmente detalha duas especificações diferentes:

AWD de longo alcance: AWD, 315 milhas, 0-60 mph em 4,8 segundos Desempenho: AWD: AWD, 315 milhas, 0-60 mph em 3,5 segundos

É provável que esses sejam os modelos de lançamento, antes da introdução da Linha Standard, que pode reduzir o preço para US $ 39.000 (R $ 30.000), sugerido quando o carro foi apresentado pela primeira vez. Pensa-se que isso será introduzido em 2021; é improvável que o carro chegue ao Reino Unido ou à Europa até por volta de 2022, mas isso ainda está para ser confirmado.

Preço inicial: $ 39.900 / £ TBC

Disponibilidade: Final de 2021

O Cybertruck foi apresentado em novembro de 2019, enquanto a Tesla muda sua atenção para um formato de picape. É provável que seja muito mais popular nos EUA do que em outras regiões, embora também haja reservas em outras regiões. O Cybertruck possui um design angular exclusivo, com corpo em aço inoxidável e vidro blindado - ele também possui 100 CU FT (2830 litros) de armazenamento e capacidade de reboque de 7.500 libras. Todas essas especificações são para os EUA, com Tesla dizendo que especificações internacionais serão desenvolvidas dependendo da demanda.

Inicialmente, são sugeridas três versões do Tesla Cybertruck:

Motor único RWD: 250+ milhas, 0-60 em <6,5 segundos AWD de motor duplo: mais de 300 milhas, 0-60 em <4,5 segundos Tri Motor AWD: 500+ milhas, 0-60 em <2,9 segundos

As versões Dual e Tri Motor chegarão primeiro, com produção prevista para o final de 2021, enquanto o Motor Único é esperado para 2022.

Preço inicial: US $ 200.000, reservas abertas

US $ 200.000, reservas abertas Disponibilidade: 2020

O Tesla Roadster começou tudo em 2008 e está retornando em 2020. O objetivo é ser o carro elétrico mais rápido na estrada, com alguns números impressionantes anunciados até agora, com uma velocidade de 0-60 mph de 1,9 segundos e uma velocidade máxima acima de zero. 250 mph. Assenta quatro e tem um telhado de vidro removível.

Haverá várias versões, com uma série Founders Series e um modelo Base, e uma diferença de US $ 50.000 no preço entre os demais. As especificações da Base são divididas da seguinte maneira:

Especificações básicas : AWD, 620 milhas, 0-60 mph em 1,9 segundos

O Tesla Semi é exatamente o que parece: um caminhão Semi-reboque. Um protótipo estreou no final de 2017 e está planejado para produção em 2020. A Tesla alegou inicialmente que o caminhão teria um alcance de 500 milhas com uma carga completa e seria capaz de rodar por 400 milhas depois de uma carga de 80% em 30 minutos usando o novo Estações de carregamento "Tesla Megacharger".

Musk disse que o Semi virá de fábrica com o Tesla Autopilot, permitindo a condução semi-autônoma nas rodovias.

O piloto automático é parte do recurso de segurança, parte da tecnologia do carro no nível de James Bond. Ele usa câmeras colocadas estrategicamente, permitindo que o carro faça coisas como manter-se no centro de uma faixa de rodovia, mudar de faixa e ser mais adaptável enquanto estiver no controle de cruzeiro. Em um nível básico que permitirá controle de cruzeiro e direção adaptáveis, enquanto o Autopilot Enhanced também permite alterações automáticas de pista, estacionamento e convocação (a partir do aplicativo no seu telefone).

O objetivo do piloto automático é, eventualmente, levar à direção autônoma. A partir de outubro de 2016, todos os carros produzidos pela Tesla vieram com o hardware inerente ao uso do Autopilot e, em 2019, é padrão.

A Tesla continua a oferecer opções de atualização, com recursos aprimorados de direção autônoma, dos quais os mais recentes incluem integração com a navegação - para que o carro saiba para onde está indo. No futuro, ele também poderá reagir a sinais de trânsito e semáforos, além de dirigir nas ruas da cidade.

Os Superchargers da Tesla são estações de carregamento que surgiram em todo o mundo nos últimos 10 anos. É o equivalente de carro elétrico a um posto de gasolina. Enquanto os usuários podem carregar seu carro em casa com carregadores de parede, os Superchargers podem recarregar uma bateria de 85kWh quase morta em cerca de 70 minutos ou chegar a 50% em 20 minutos.

Os carros da Tesla encomendados antes de janeiro de 2017 podem usar as estações Supercharger gratuitamente, enquanto todos os outros carros recebem 400kWh por ano gratuitamente. Depois disso, os usuários terão uma pequena taxa, mas ainda não é nada comparado ao que está enchendo um tanque de gás.

A Tesla introduziu recentemente os Superchargers V3, que aumentarão o carregamento para 250kW, potencialmente reduzindo pela metade o tempo de carregamento para veículos compatíveis. Os carros da Tesla também são compatíveis com outros carregadores (desde que o plugue se encaixe), mas os Superchargers são exclusivos dos carros da Tesla.

Em 2019, a Tesla anunciou que todas as suas concessionárias estariam fechando. Está mudando para vendas somente on-line pelo site da Tesla. No entanto, algumas lojas selecionadas em áreas de tráfego intenso permanecerão abertas e servirão como showrooms para carros Tesla.

A maioria de nós já viu casas com painéis solares gigantescos amarrados ao teto. Claro, seria legal diminuir sua conta de luz, mas não é exatamente agradável aos olhos. É por isso que a Tesla criou o Solar Roof. O conceito é simples: e se todas as telhas no seu telhado fossem um painel solar? Para saber mais, consulte nosso guia aqui .

O Powerwall da Tesla foi projetado para armazenar energia solar. Um problema que atormenta os usuários de energia solar é a capacidade de armazenar energia para uso quando o sol está baixo. O Powerwall resolve esse problema. O preço de tabela de uma nova bateria Tesla Powerwall 2.0, que oferece o dobro da capacidade de armazenamento da Powerwall original, é de US $ 6.700. Para saber mais, consulte nosso guia aqui .

Na loja on-line da Tesla, você pode comprar algumas roupas bacanas da marca Tesla, mas, o mais importante, você pode adquirir acessórios para carros, como uma porta de carregamento na parede para sua casa ou conectores móveis para carregar seu carro em qualquer lugar.