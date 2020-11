O que é Tesla Autopilot e como funciona?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os veículos Tesla têm algumas capacidades de direção autônoma ou autônomas por meio de um pacote de recursos, chamado Autopilot , que deve ser usado apenas com um motorista totalmente atento. Se você deseja obter o piloto automático para o seu veículo, ou simplesmente deseja saber mais sobre ele e como funciona, adicione este guia aos favoritos.

O piloto automático é um sistema opcional de assistência ao motorista composto de recursos premium de segurança e conveniência que você deve adquirir separadamente.

Os recursos do piloto automático incluem a capacidade do seu veículo Tesla de dirigir, acelerar e frear - de forma autônoma e automática - dentro de sua faixa. Atualmente, o piloto automático requer supervisão ativa do motorista e não torna seu veículo totalmente autônomo. No entanto, como os recursos de direção totalmente autônomo evoluem com o tempo, Tesla disse que seu veículo será continuamente atualizado para a versão mais recente por meio de atualizações de software pelo ar.

Desde 2016, todos os novos veículos Tesla vêm de fábrica com o hardware necessário para habilitar o piloto automático, incluindo oito câmeras de 360 graus, 12 sensores ultrassônicos, radar frontal, ferramentas de processamento de visão, um computador de bordo e muito mais. Este sistema pode ver em todas as direções simultaneamente e, por fim, alimentar os recursos de autodireção do Tesla. (Carros construídos entre setembro de 2014 e outubro de 2016 incluem uma câmera e radar menos potente e sensores ultrassônicos.)

Mas, como dissemos antes, você precisa comprar um dos dois pacotes do Autopilot da Tesla para realmente aproveitar esse hardware e usar o Autopilot. Você pode verificar a configuração do seu veículo na tela sensível ao toque: Selecione Controles> Software e confirme o tipo de computador do piloto automático> e pressione Informações adicionais do veículo.

Você pode comprar o Autopilot antes de comprar seu veículo Tesla ou após sua entrega. Os pacotes disponíveis incluem:

Preço: $ 2.000 nos EUA

Controle de cruzeiro ciente do tráfego : Corresponde a velocidade de seu veículo Tesla ao tráfego.

: Corresponde a velocidade de seu veículo Tesla ao tráfego. Autosteer : Auxilia na direção dentro de uma faixa e usa o controle de cruzeiro ciente do tráfego.

Preço: $ 10.000 nos EUA

Navegar no piloto automático (veta) : orienta ativamente seu veículo Tesla de uma rampa de entrada para saída de uma rodovia, incluindo sugestões de mudanças de faixa, navegando em cruzamentos, acionando automaticamente o sinal de mudança de direção e saindo.

: orienta ativamente seu veículo Tesla de uma rampa de entrada para saída de uma rodovia, incluindo sugestões de mudanças de faixa, navegando em cruzamentos, acionando automaticamente o sinal de mudança de direção e saindo. Mudança de pista automática : Auxilia na movimentação para uma pista adjacente na rodovia quando o Autosteer está acionado.

: Auxilia na movimentação para uma pista adjacente na rodovia quando o Autosteer está acionado. Autopark : ajuda a estacionar automaticamente em paralelo ou perpendicular o seu veículo Tesla, com um único toque.

: ajuda a estacionar automaticamente em paralelo ou perpendicular o seu veículo Tesla, com um único toque. Invocar : move seu veículo Tesla para dentro e para fora de um espaço apertado usando o aplicativo ou a chave.

: move seu veículo Tesla para dentro e para fora de um espaço apertado usando o aplicativo ou a chave. Smart Summon : Seu veículo Tesla irá navegar por ambientes e vagas de estacionamento mais complexos, manobrando em torno de objetos para encontrá-lo em um estacionamento.

: Seu veículo Tesla irá navegar por ambientes e vagas de estacionamento mais complexos, manobrando em torno de objetos para encontrá-lo em um estacionamento. Traffic and Stop Sign Control (Beta) : Identifica os sinais de stop e semáforos e desacelera seu veículo Tesla até uma parada na abordagem, com sua supervisão ativa.

Observação: à medida que esses recursos de direção autônoma evoluem, seu carro será continuamente atualizado para a versão mais recente do piloto automático por meio de atualizações over-the-air.

Você pode comprar o Autopilot a qualquer momento por meio de sua conta Tesla e , em seguida, o software Autopilot necessário será adicionado ao seu carro.

Recomendamos que você leia o manual do proprietário para obter informações detalhadas. Mas detalhamos como ativar alguns dos principais recursos do Autopilot abaixo. Muitos deles, como Autosteer, Navigate on Autopilot e Summon, são desabilitados por padrão. Para ativá-los, você deve ir ao menu Controles do piloto automático na guia Configurações e ativá-los. Você precisará concordar em "manter as mãos no volante o tempo todo" e sempre "manter o controle e a responsabilidade".

Para usar o Cruise Control com reconhecimento de tráfego no Modelo S e no Modelo X, puxe para baixo uma vez na haste do controle de cruzeiro à esquerda da coluna de direção. No Modelo 3 e no Modelo Y, puxe para baixo uma vez na haste do seletor de marcha à direita da coluna.

Para usar o Autosteer no Modelo S e no Modelo X, puxe em sua direção duas vezes na haste do controle de cruzeiro na coluna de direção. No Modelo 3 e no Modelo Y, puxe para baixo duas vezes a haste do seletor de marcha à direita da coluna de direção.

Nota: Um ícone de volante aparecerá em sua tela quando o Autosteer estiver disponível. Um ícone de volante azul aparecerá quando ele estiver ativado.

Para começar a usar este recurso, você deve primeiro habilitar o Autosteer (Controles> Autopilot> Autosteer) e então habilitar o recurso Navegar no Autopilot. A calibração da câmera será necessária e a versão mais recente dos mapas de navegação deve ser baixada via Wi-Fi. Para cada rota onde Navegar no piloto automático está disponível, você pode pressionar o botão Navegar no piloto automático localizado em sua Lista de curvas de navegação para ativá-la (você também pode ativar Navegar no piloto automático a qualquer momento).

No Modelo 3 e no Modelo Y, Navegar no Piloto Automático pode ser ativado na maioria das rodovias movendo a alavanca das mudanças duas vezes para baixo. No Modelo S e no Modelo X, Navegar no Piloto Automático pode ser acionado na maioria das rodovias puxando a haste de cruzeiro em sua direção, duas vezes em rápida sucessão.

Para iniciar uma mudança automática de faixa, você deve habilitar Mudanças automáticas de faixa no menu Controles do piloto automático na guia Configurações. Então, quando o carro está em Autosteer, o motorista deve acionar o sinal de mudança de direção.

Se o seu carro encontrar uma vaga de estacionamento, um ícone cinza P aparecerá no painel de instrumentos. Para usar o Autopark, pressione o freio e mude o seletor de marcha para marcha à ré. Mantenha o pé no freio. Iniciar Autopark aparecerá em texto azul na tela sensível ao toque - pressione-o para iniciar o recurso e soltar o freio e o volante. O Autopark então começará a manobrar o veículo. Assim que o Autopark estiver concluído, o carro avisará que ele está concluído e mudará para Park.

Você pode cancelar o Autopark a qualquer momento, assumindo o controle do volante.

Para usar o Summon, abra o aplicativo Tesla.

Pressione convocar e, em seguida, pressione os botões de avançar ou retroceder. Os proprietários do Modelo S e do Modelo X podem usar o Summon com seu chaveiro, segurando o centro do chaveiro por três segundos até que as luzes de emergência do carro se acendam e, em seguida, pressionando o botão da mala ou do porta-malas no chaveiro para convocar para frente e para trás .

Smart Summon é projetado para permitir que seu carro vá até você ou um local de sua escolha. Ele é destinado apenas para uso em estacionamentos privados e entradas de automóveis.

Para usar o Smart Summon, abra seu aplicativo Tesla, toque em Summon e selecione o ícone Smart Summon. Para ativar o recurso, mantenha pressionado o botão Venha para mim. Ou toque no ícone de alvo, defina o destino de sua escolha ajustando o mapa e pressione e segure o botão Ir para o alvo.

O Controle de Semáforo e Sinal de Parada identifica os sinais de parada e semáforos e diminui a velocidade do seu carro até parar. Para habilitá-lo, mude seu carro para Park e toque em Controls> Autopilot> Traffic Light and Stop Sign Control (Beta), e então acione o Traffic-Aware Cruise Control ou Autosteer.

Você pode experimentar o piloto automático em um test drive em uma das lojas da Tesla.

Recomendamos verificar estas páginas da Web do Tesla para obter mais informações:

