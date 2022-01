Subaru revela dois EVs conceito, incluindo um carro de corrida STI E-RA

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Subaru apresentou dois veículos elétricos conceituais no Tokyo Auto Salon, incluindo um carro de corrida totalmente elétrico.

Chamado de STI E-RA Concept , ele possui 1.073 cavalos de potência total graças a quatro motores Yamaha com controle individual e vetorização de torque.

O EV com tração nas quatro rodas também vem com uma bateria de 60kWh. Apesar dessa bateria relativamente pequena, a montadora japonesa tem como meta um tempo de volta em Nurburgring de 6 minutos e 40 segundos em 2023 com seu primeiro carro de corrida totalmente elétrico, e planeja começar a testar em circuitos de corrida japoneses este ano.

Também em Tóquio, a empresa revelou um Solterra STI Concept, uma variante esportiva em potencial de seu crossover elétrico. Ele adiciona um spoiler de teto, spoilers de saia e outras personalizações de desempenho. Acentos vermelhos também aparecem nas saias laterais, pára-choques traseiro e um raio nas rodas de cinco raios.

Ambos os conceitos são o produto da subsidiária de automobilismo Subaru Tecnica International da marca japonesa. Tenha em mente que a Subaru está consideravelmente atrasada para a festa EV, especialmente em comparação com outros pesos pesados de montadora, como VW e Mercedes.

Escrito por Maggie Tillman.