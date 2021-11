Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois de meses de provocações, a Subaru deu sua primeira boa olhada no 2023 Subaru Solterra. É o primeiro veículo elétrico da montadora japonesa.

Com lançamento previsto para os EUA, Canadá e Europa no próximo ano, o Solterra SUV será movido por uma plataforma de veículo elétrico que a Subaru construiu em parceria com a Toyota .

Estará disponível nos modelos de tração dianteira e integral. Você pode escolher um motor síncrono CA de 150 kW (201 cavalos de potência) acionando as rodas dianteiras ou um par de motores de 80 kW (107 cavalos de potência) - um para cada eixo - para uma produção total de 160 kW (214 cavalos de potência). Ambas as variantes carregam uma bateria de 71,4 kWh que deve fornecer cerca de 329 milhas (530 quilômetros) de autonomia. A versão com tração nas quatro rodas percorrerá 286 milhas (460 quilômetros) de alcance.

Mas essas estimativas são todas baseadas no padrão WLTC no Japão, portanto, a classificação da EPA nos EUA pode ser menor.

Subaru

Outros recursos notáveis incluem suporte para carregamento rápido DC de até 150kW, sistema de controle X-Mode AWD da Suburau que "aumenta a sensação de segurança em estradas irregulares", bem como uma nova função de controle de aderência que "permite que o veículo funcione em um velocidade constante enquanto estabiliza o veículo, mesmo em estradas irregulares ".

Todo elétrico, sempre capaz. Planeje sua aventura no novo 2023 Subaru Solterra EV SUV. Em 17/11, 10:45 PT, no @LAAutoShow . Inscreva-se para assistir à transmissão ao vivo aqui: https://t.co/vTShoP73bR pic.twitter.com/CP4u6fqn5B - Subaru (@subaru_usa) 9 de novembro de 2021

Subaru não anunciou o preço inicial do Solterra. Espera-se que revele mais e exiba o veículo no Salão do Automóvel de LA em 17 de novembro de 2021.