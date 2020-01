Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Uma versão personalizada do Subaru Forester estreou no Salão Automóvel de Singapura 2020. E o nome desse crossover em particular é, bem, NSFW.

É chamado de edição especial do Forester Ultimate Customized Kit (minúsculas e). O que há de errado nisso? Como você pode ver no tweet da foto abaixo, que provavelmente foi tirado no show, há uma ênfase adicional na primeira letra de cada palavra; estavam em negrito e em maiúsculas bem no chão do show. E a sigla indica "FUCKS". (Por isso, por que não dissemos isso no título).

A nova edição do Subaru Forester FUCKS é ... algo pic.twitter.com/vLcAijFLQM - laberge (@labergee) 9 de janeiro de 2020

A internet está amando este kit, obviamente. Algumas pessoas nem acreditam que é real .

Entramos em contato com a Subaru para um comentário, mas um porta-voz da Subaru of America já emitiu uma declaração para a mídia, confirmando que a empresa não tinha informações sobre o novo Subaru Forester ou sua sigla, pois o veículo veio de um "distribuidor independente".

A Top Gear Filipinas cobriu o carro pessoalmente e descreveu seu kit modificado como "difícil de perder" com um "corpo azul marcante" e "linhas vermelhas ao lado" e "faróis e lanternas traseiros apagados". Ele também disse que o Forester está "mais próximo do chão do que o habitual" porque possui rodas Enkei de metal cinza de 20 polegadas com "borracha de baixo perfil". Enquanto isso, a cabine escura apresenta assentos de camurça e couro, costura vermelha e iluminação azul nos pés.

Não havia muitos detalhes sobre o que está escondido. Mas você pode ver um vídeo do carro personalizado no YouTube: