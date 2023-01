O carro conceito Afeela da Sony e da Honda está acontecendo, nas estradas em 2026

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

LAS VEGAS (Pocket-lint) - A Sony usou sua conferência de imprensa no CES 2023 para revelar o carro conceito Afeela que foi criado em parceria com a Honda sob uma empresa chamada Sony Honda Mobility.

Já se passaram três anos desde que a primeira noção da Sony mudando para o espaço do carro elétrico surgiu depois que a empresa japonesa revelou o conceito S-Vision em 2020, seguido pelo conceito S-Vision 02 SUV em 2022.

No entanto, a Sony anunciou que o carro seria conhecido como Afeela e se comprometeu a colocá-lo em produção em massa. O carro Sony Honda Mobility Afeela foi lançado no palco do CES 2023 e, embora pareça semelhante aos conceitos anteriores, ele apresenta uma frente digital que, segundo a Sony, será interativa e mostrará várias informações oportunas, tais como o status da carga.

Diz-se que trará "o melhor entretenimento da categoria" - o que você pode, naturalmente, esperar incluir filmes, música e jogos, com a Sony aproveitando sua experiência nessas três áreas. A Qualcomm também está a bordo e a Epic também teve um papel a desempenhar na criação da Afeela.

Existem 45 sensores no total no carro Sony Honda Afeela, que naturalmente incluem várias câmeras, tanto internas quanto externas, e a Sony disse estar interessada tanto na experiência do software quanto na dinâmica de direção.

A Sony disse que está esperando abrir pré-encomendas para o Afeela até 2025, com as vendas começando no mesmo ano. Foi anunciado que esperava que os carros Afeela estivessem nas estradas da América do Norte até a primavera de 2026.

Escrito por Britta O'Boyle.