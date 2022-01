Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony está levando muito a sério todo esse empreendimento de carros elétricos. A gigante japonesa de tecnologia não apenas revelou seu conceito S-Vision 02 SUV na CES 2022 - seguindo o conceito S-Vision dois anos antes - como também revelou que estará se movendo para comercializar no setor sob a Sony Mobility Inc.

É isso mesmo, a Sony está realmente prestes a começar a fabricar carros elétricos - e nesse ritmo pode ser muito mais cedo do que você pensa, dada a aceleração em apenas um curto período de dois anos - em uma tentativa de enfrentar empresas como a Tesla em seu próprio jogo. O S-Vision 02, retratado do chão da exposição, tem uma familiaridade visual com ele, isso é certo.

O presidente, presidente e CEO da Sony, Kenichiro Yoshida, revelou o conceito, ao lado do veículo S-Vision original, afirmando que "a empolgação que recebemos depois ... o Vision-S realmente nos encorajou a considerar mais como podemos trazer criatividade e tecnologia para mudar a experiência de [mobilidade] ", disse Yoshida.

"O S-Vision 02 foi desenvolvido com base na segurança, adaptabilidade e entretenimento. A segurança tem sido nossa prioridade número um na criação de uma experiência de mobilidade confortável - e isso não mudou com a construção deste SUV. [Ele tem] um total de 40 sensores instalados dentro e fora do veículo para monitorar a segurança. "

Não vamos confundir Sony Mobility com Sony Mobile , hein? Dado o que está acontecendo com o último, aqui está a esperança de que a Sony se comprometa em todos os lugares certos para tornar seu esforço automotivo um verdadeiro sucesso em um mercado cada vez mais ocupado.