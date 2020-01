Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sony surpreendeu a todos na CES 2020 anunciando um carro-conceito elétrico e visualizando um protótipo em escala real durante sua palestra.

Chamado Sony Vision S, serve para mostrar a tecnologia da Sony, de sensores de câmera a tecnologia de áudio. Possui conectividade sempre ativa e 33 sensores diferentes dentro e fora do carro. Existem também vários monitores widescreen e áudio 360 integrados ao veículo. Existe até uma tela panorâmica no lugar de um painel para exibir informações e entretenimento sobre a direção.

1/4 Sony

A Sony disse que fez parceria com vários parceiros e empresas de tecnologia para construir esse protótipo, incluindo Bosch, Continental, Genetex, Nvidia, Magna e Nvidia. Anunciou o carro perto do final de sua conferência de imprensa da CES, onde também revelou o novo logotipo para o seu próximo PlayStation 5.

Não há muitos detalhes disponíveis sobre o sedan da Sony, mas esperamos dar uma olhada no carro no salão de Las Vegas. Lembre-se de que, como conceito e protótipo, provavelmente nunca chegará ao mercado, servindo apenas como uma demonstração do que a Sony pode fazer quando sonha grande.

"Este protótipo representa nossa contribuição para o futuro da mobilidade", disse o CEO da Sony, Kenichiro Yoshida, na CES 2020.