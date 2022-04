Smart #1 é um SUV compacto elétrico e um renascimento para o Smart Car

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os pequenos carros peculiares da Smart sempre foram centrados na cidade, originalmente projetados em torno da personalização e oferecendo algo diferente. Com a Mercedes por trás do design, uma parceria com a Geely em 2019 resultou em uma nova geração de Smart - o Smart #1.

A hashtag no nome deve dar uma ideia do público-alvo - jovens nativos de mídia social. Isso não está muito distante do conceito Smart original, mas agora projetado para uma nova era.

O Smart #1 é elétrico, com um motor que aciona as rodas traseiras e um design que evoluiu para oferecer um espaço interno maior para até cinco passageiros. Há design de teto flutuante, maçanetas de porta niveladas e luzes interessantes na frente.

Sentado em rodas de 19 polegadas, ele move o Smart para um segmento mais competitivo, atraindo aqueles que podem ter se desligado dos diminutos modelos anteriores.

Embora o espaço interno tenha aumentado, ainda há apenas 273 litros de espaço no porta-malas, por isso não é enorme, mas pode ser adequado para o usuário urbano. Há um frunk de 15 litros também.

O que você obtém, no entanto, é uma bateria de 66kWh, que é bastante grande para o tamanho deste carro - e resulta em um determinado valor de alcance de até 273 milhas.

Há um motor de 200kW, então suspeitamos que será bem rápido, enquanto há suporte para carregamento de até 150kW. Isso sugere que este será um carro elétrico diário prático para motoristas urbanos e suburbanos.

Há uma variedade de telas digitais no interior, com uma tela de 9,2 polegadas para o motorista, juntamente com uma tela de 10 polegadas, enquanto a tela central é de 12,8 polegadas.

Tudo parece muito moderno, com iluminação ambiente e um design de painel flutuante. Há também um teto panorâmico de vidro e um sistema de som Beats de 13 alto-falantes.

Haverá muita assistência ao motorista, recursos conectados para que você possa compartilhar chaves digitais com seu amigo e assim por diante.

O TomTom Go Navigation App é um aplicativo de navegação móvel premium para todos os motoristas Por Pocket-lint International Promotion · 27 Outubro 2021 Este aplicativo brilhante é a maneira perfeita de navegar enquanto você dirige.

Parece um ótimo complemento para os carros elétricos que já estão na estrada. O que ainda não sabemos é quanto custará e quando você poderá comprá-lo.

Escrito por Chris Hall.