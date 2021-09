Skoda Enyaq Coupe iV e VW ID.5 nos lembram que os esportivos elétricos estão chegando

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os ciclos de lançamento elétrico de muitas das maiores marcas servem como um lembrete bem-vindo de como os grupos e plataformas são importantes.

Um exemplo perfeito disso está acontecendo atualmente com o Skoda Enyaq Coupe iV e o VW ID.5, ambos com lançamento previsto para breve.

Ambos os modelos elétricos seguem os modelos existentes - o Skoda Enyaq iV e oVW ID.4 como versões SUV - que agora recebem uma redução para olhares de cupê bombados.

Estes não são os primeiros modelos da VW a fazer isso: a Audi é um grande fã do que chama de sportback, oferecendo aquela linha de teto rebatível para um visual mais esportivo em muitos modelos e - algo que vimos no Audi e-tron e, mais recentemente, com o Audi Q4 e-tron - que também vem em ambos os estilos.

O estilo em si foi amplamente popularizado pela BMW e pela Mercedes na última década, oferecendo modelos como o BMW X4, que evita parte da praticidade de um SUV, reduzindo o espaço da bagageira ao deixar cair a linha do teto.

O que ele faz, no entanto, é produzir um perfil esportivo que muitos motoristas desejam, ao mesmo tempo em que oferece a altura de rodagem que um SUV oferece.

Com a operação de provocação Skoda e VW, somos lembrados de que esses carros - Skoda, Audi, VW - estão todos na mesma plataforma MEB que é usada em todo o grupo. Embora esses carros pareçam um pouco diferentes, é interessante que todos eles estão oferecendo isso, em vez de ser apenas uma exclusividade da Audi.

Skoda diz que este é um modelo mais eficiente porque a aerodinâmica foi melhorada, sugerindo que pode adicionar 15 km ao alcance. Ouvimos algo parecido sobre o Audi e-tron Sportback .

O Skoda Enyaq Coupe iV virá em uma série de configurações diferentes, incluindo tração traseira ou nas quatro rodas, uma bateria de 62kW (58kWh utilizável) com motor de 130kW ou 82kWh (77kWh utilizável) com opções de motor 150kW ou 195kW.

O VW ID.5 é a versão cupê do ID.4, e a VW está provocando a versão GTX, o apelido que a empresa adotou para desempenho elétrico.

O ID.5 oferecerá apenas a bateria maior de 82 kWh, novamente com uma escolha de potência do motor, mas a GTX que está sendo empurrada terá dois motores, suspeitamos que o mesmo emparelhamento de 220 kW no ID.4 GTX.

Para os compradores, significa que existem várias opções diferentes na estrada, permitindo-lhe escolher o estilo que pretende (SUV ou coupé gigante), com uma gama de potências e da marca que considerar mais adequada para si.

Não há detalhes exatos sobre quando esses modelos chegarão ao mercado, mas as versões para SUV já estão disponíveis - e muito boas também.