Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Skoda já tem um carro elétrico - o CitiGo-e iV - mas fará uma grande expansão em sua oferta de iV com o Enyaq iV.

Ele vai se juntar à linha de SUVs da Skoda, com a Skoda prometendo que vai ser divertido ao invés de geek, com sua preparação para o lançamento levantando a questão de como as coisas ficaram tão sérias?

O lançamento está agendado para 1 de setembro de 2020 às 17:40 BST, 18:40 CEST. Você pode assistir ao lançamento através do vídeo incorporado acima.

O Skoda Enyaq iV é baseado na plataforma MEB da VW como por outros veículos elétricos que o grupo anunciou recentemente. A Skoda promete ser dinâmica, espaçosa e cheia de surpresas. Suspeitamos que a referência espaçosa se deve ao aumento do espaço da cabine devido à remoção do túnel de transmissão que é comum em carros de combustão.

Haverá um porta-malas de 585 litros, o que significa muito espaço para bagagem.

Haverá uma tela de 13 polegadas no interior, situada na "asa" do painel com o que Skoda está chamando de "nariz pequeno" que se projeta para a frente, dando a você um lugar para descansar sua mão ao interagir com aquela tela - e trazendo a experiência desenho de nariz no interior do carro.

Skoda também falou sobre um couro "bronzeado verde-oliva", projetado para dar uma sensação mais natural dentro do carro. Muito vem do conceito Skoda Vision E.

Três tamanhos de bateria

Cinco níveis de poder

Carregamento de até 125kW

Haverá uma série de configurações. A menor bateria será de 55 kWh emparelhada com um motor de 109 kW, oferecendo 340 km (211 milhas) de autonomia - terá o emblema de Enyaq iV 50.

O próximo será uma bateria de 62kW e motor de 132kW, prometendo 390km (242 milhas), chamado Enyaq iV 60

Finalmente, haverá uma versão com bateria de 82 kWh emparelhada com um motor de 150 kW para dar alcance de 500 km (311 milhas), o Enyaq iV 80. Todas serão versões com tração traseira.

Haverá também dois modelos de todas as rodas que se baseiam neles, o primeiro adicionando um segundo motor à frente do 80 para se tornar o 80X, dando a ele 195kW de potência combinada, enquanto o RS será melhor com 225kW. A gama máxima para a versão com tração nas quatro rodas será de 460 km (285 milhas).

O 0-62 mph citado é de 6,2 segundos, o que é bastante nippy, embora seja na versão mais potente de tração nas quatro rodas.

O carregamento suportará o plugue normal de três pinos e a caixa de parede de 11kW, até 125kW de carregamento rápido, o que significa que você pode cobrir de forma realista longos intervalos sem gastar muito tempo no carregador.

Escrito por Chris Hall.