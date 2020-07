Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Skoda agora oferece a capacidade de controlar o carregamento de seus carros híbridos Citigo iV totalmente elétricos e Superb iV plug-in via Alexa.

Ele também lançará o recurso para o restante de sua faixa de iV no tempo, incluindo os híbridos padrão Skoda Octavia iV e plug-in vRS, que serão lançados ainda este ano.

O recurso permite que os usuários iniciem e parem de carregar seus carros usando a voz e qualquer alto-falante compatível com Alexa compatível ou através do aplicativo para smartphone. Eles também podem verificar o status de cobrança de seus veículos, incluindo o nível de cobrança.

Os sistemas de ar condicionado do carro também podem ser ativados remotamente.

Depois que a habilidade Alexa dedicada é ativada, os usuários podem usar apenas comandos como "Alexa, pergunte ao Skoda, quero começar a carregar meu carro". Enquanto o carro estiver conectado a um cabo de carga, ele começará a carregar automaticamente.

O Alexa também pode ser usado em carros Skoda a diesel e gasolina que são compatíveis com o Skoda Connect e têm uma conexão de dados móvel. Os comandos de voz podem ser usados para verificar o nível de óleo restante, o local de estacionamento atual e uma verificação geral do estado do veículo.

A habilidade funciona em quatro idiomas: inglês, francês, alemão e italiano.

O suporte da Página inicial do Google também está planejado para as "próximas semanas".

Escrito por Rik Henderson.