(Pocket-lint) - A Samsung lançou sua característica Digital Car Key em 2021 com a série Samsung Galaxy S21, mas a característica só foi suportada em um carro - o Genesis GV60.

A empresa sul-coreana agora adicionou a BMW e a Kia a sua lista de veículos compatíveis, permitindo àqueles com um telefone Galaxy compatível, carro compatível e região compatível, a capacidade de travar ou destravar seu carro com seu smartphone.

A Digital Car Key também permite recursos como ligar o motor, abrir o porta-malas, ajustar assentos e espelhos e dar seu carro a um amigo ou membro da família por um período de tempo específico, como o Apple CarKey também oferece.

De acordo com o documento de suporte da Samsung Digital Car Key, os modelos BMW série 1 a 8 são agora compatíveis com a tecnologia, juntamente com os modelos das séries X5 a X7, Z4, i4, iX3 e iX. O Niro da Kia também é suportado, assim como o Genesis G90. Os modelos BMW e Kia usam NFC para se comunicar, enquanto os modelos Genesis usam tanto NFC quanto a tecnologia de banda ultra larga (UWB).

No entanto, junto com um carro compatível, você também precisará ter um dispositivo recente Samsung Galaxy que suporte o recurso, ou seja, você precisará do Galaxy S21, S21+, S21 Ultra, S22, S22+, S22 Ultra, Note 20 Ultra, Z Fold 2, Z Fold 3 ou Z Flip 3.

Pronto para as más notícias? No momento, o recurso Digital Car Key da Samsung está disponível apenas para aqueles na Coréia do Sul, embora se espere que em algum momento ele se espalhe pelo mundo em breve.

Escrito por Britta O'Boyle.