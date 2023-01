A Rolls-Royce tirou o invólucro do seu primeiro carro totalmente eléctrico, o Spectre. E é tão espantoso como seria de esperar que fosse.

Anunciado com uma data de entrega esperada aos clientes no quarto trimestre de 2023, o Rolls-Royce Spectre é o primeiro de uma linha de carros eléctricos que verá toda a carteira de produtos da empresa mudar dos motores de combustão interna até ao final de 2030. No caso deste carro, a Rolls diz que está a criar uma classe de carros totalmente original no Ultra-Luxury Electric Super Coupé. Mas independentemente da classe em que se encontre, o Spectre é um veículo de boa aparência.

Pela frente, Rolls-Royce diz que o arranjo de faróis partidos deste carro é intersectado pela grelha mais larga alguma vez colocada num carro com o crachá, aparentemente. Isso é notável, tendo em conta que não há motor para tentar manter a frescura por trás. Não que a falta de um motor torne isto lento - o Spectre é bom para uma corrida de 0-62mph/0-100kph em apenas 4,5 segundos, um número que é impressionante quando se considera os 2,975kg de peso sem carga. Pode agradecer ao sistema dual-motor que oferece 585bhp e 664lb-ft por isso.

Como seria de esperar de um Rolls-Royce, entrar no carro requer usar as portas com dobradiças traseiras e, uma vez lá dentro, é tudo luxo. Com um alcance de 320 milhas, vai querer estar confortável entre cargas, e vai. Os engenheiros alegam que conduzir o Spectre é como conduzir um "Rolls-Royce em alta definição", o que soa definitivamente impressionante.

Em termos de infoentretenimento, existe um novo sistema chamado Spirit que é compatível com um aplicativo telefónico Whispers que inclui controlo remoto dos vários aspectos do carro, incluindo dados de viagem e do veículo. Também parece que os condutores serão capazes de personalizar as características digitais do seu carro, com o Rolls-Royce a acrescentar uma personalização para além do aspecto do carro.

Com tudo isto dito, quanto é que isto vai custar? Actualmente, ninguém sabe. Mas como tantas coisas na vida - se tiver de perguntar quanto é, provavelmente não é para si.