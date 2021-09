Rolls-Royce será totalmente elétrico apenas em 2030

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Rolls-Royce deve seguir seus pares fabricantes de automóveis, cessando a produção de veículos a gasolina e diesel até 2030.

Ele vai lançar seu primeiro veículo totalmente elétrico, chamado Spectre. no quarto trimestre de 2023 e, em um comunicado, o CEO Torsten Muller-Otvos revelou que é o início de um novo futuro para a marca de luxo: "Com este novo produto, definimos nossas credenciais para a eletrificação completa de todo o nosso portfólio de produtos até 2030", ele disse.

A Rolls-Royce é propriedade da BMW , que já se comprometeu a passar a ser totalmente elétrica com sua gama Mini na mesma data. Ele também segue planos semelhantes de outros fabricantes de automóveis premium, como Jaguar Land Rover e Bentley.

A data também não é aleatória. O governo do Reino Unido proibirá a venda de veículos movidos a combustíveis fósseis a partir do final da década, com as vendas de híbridos interrompidas cinco anos depois.

E, embora a Rolls-Royce não seja mais apenas uma marca britânica, o Reino Unido ainda é um de seus mercados importantes.

"A Rolls-Royce não estará mais no negócio de produção ou venda de quaisquer produtos de motores de combustão interna", acrescentou Muller-Otvos.

Nenhum detalhe ou imagem do Spectre foi divulgado até agora, mas devemos ouvir mais na virada do ano.

