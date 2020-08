Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma das coisas notáveis sobre os grupos motopropulsores elétricos é a facilidade com que podem ser usados em carros existentes. Claro, converter seu runaround diário em um EV provavelmente será um trabalho maior do que você pode imaginar - e não vale o custo - mas e se o seu runaround diário for um carro clássico?

Alguns podem dizer que o ronronar do motor original, ou os inevitáveis vazamentos de óleo, são inerentes ao que torna alguns carros clássicos - mas não há como negar as notáveis transformações que ocorrem quando a herança encontra a eletricidade. Anteriormente, ficamos maravilhados com a conversão do E-Type Zero da Jaguar e agora somos levados por algo um pouco mais refinado, um Rolls-Royce Phantom V. eletrificado.

O Phantom V é a palavra final em luxo com motorista, renascido como relevante para um mundo que agora está mais preocupado com a sustentabilidade. Se você pretende ser transportado com estilo, deve fazê-lo com a consciência limpa.

Isso é parte da motivação por trás da conversão da Lunaz de carros de prestígio. A empresa sediada em Silverstone diz que seu trabalho é baseado na crescente demanda por esses veículos, então você não só pode ter seu bolo, mas também comê-lo.

Cada carro é reduzido ao metal para uma restauração completa e autêntica e uma modernização sensível. Embora os recursos icônicos sejam refinados e atualizados, tudo é feito para preservar o estilo e a visão do carro original. Isso verá o ponto de carregamento elétrico atrás da tampa do tanque de combustível e o medidor de energia integrado ao visor do motorista para combinar com o estilo do carro.

Para os passageiros, eles não estão apenas recebendo um novo interior luxuoso, mas como esses carros são construídos sob encomenda, eles podem integrar os requisitos do novo proprietário - exatamente como encomendar um Rolls-Royce moderno.

Então, o que dizer do motor V8 de 6 litros original? Isso é coisa do passado, com uma bateria de 120 kWh trazendo mais de 300 milhas de alcance elétrico. Lunaz diz que todos os esforços são feitos para manter o equilíbrio e a sensação do carro original. Um Rolls-Royce é projetado para navegar silenciosamente e sem esforço ao longo da estrada - algo pelo qual os carros elétricos são inerentemente conhecidos.

O que é empolgante em transformações como as de Lunaz é que esses lindos carros não precisam ficar desatualizados, eles podem se reafirmar na estrada com um charme renovado.

Claro, o preço pedido de £ 500.000 não estará ao alcance de muitas pessoas e Lunaz diz que você precisará de um relacionamento direto com a fábrica para poder fazer seu pedido - mas se você for super rico e sentir vontade de preservar um pedaço da história do automobilismo com uma conversão elétrica sob medida, seremos eternamente gratos.

Escrito por Chris Hall.