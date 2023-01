Ring Car Cam é a câmera do painel de instrumentos da marca há muito aguardada

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Ring está expandindo sua linha de produtos de segurança para além da casa, com o anúncio da Ring Car Cam - a primeira câmera do painel de instrumentos da marca Amazon.

O dispositivo conta com duas câmeras HD que estão voltadas para a frente e para trás. Como as Campainhas de Vídeo Ring e outros produtos, elas podem começar a gravar quando o movimento for detectado, para ajudar a evitar arrombamentos e roubos de carros. Também há visão noturna a bordo, para que possam oferecer proteção 24 horas por dia.

O suporte Alexa permite que você comece a gravar enquanto dirige, dizendo apenas: "Alexa, grava". O Car Cam captura então o vídeo por até 20 minutos e o grava localmente no dispositivo. Um recurso de parada de trânsito também enviará automaticamente as gravações para a nuvem se você assinar o novo serviço Protect Go da Ring.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Isto custa $6 por mês ou $60 por um ano inteiro, e também inclui vídeo de visualização ao vivo, conexão sobre LTE para a câmera e a capacidade de baixar e compartilhar vídeos.

O aplicativo Ring para Android e iPhone é usado para controlar a câmera e também irá rastrear a localização da câmera através de GPS.

A Ring Car Cam está disponível para pré-compra agora por US$ 199,99. Esse preço mudará após o período de pré-compra (terminando em 31 de janeiro de 2023), para US$249,99.

squirrel_widget_12864950

Os futuros carros elétricos: Próximos carros movidos a bateria que estarão nas estradas dentro dos próximos 5 anos Por Chris Hall · 12 Dezembro 2022 Estes são os EVs que estão confirmados para chegar em 2022 e no futuro próximo

Atualmente é vendido apenas para o mercado americano, embora isso possa mudar no futuro.

Escrito por Rik Henderson.