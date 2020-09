Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Ring está dando aos fabricantes de automóveis o poder de fornecer alertas de segurança e gravar imagens de vídeo de veículos, graças a um novo serviço, o Ring Car Connect.

Como parte da expansão da empresa da casa para o carro, anunciada no evento anual de dispositivos e serviços da Amazon, Ring indicou que os clientes em breve poderão receber notificações móveis para eventos detectados, verificar se seu carro está bloqueado ou desbloqueado e até mesmo assistir para trás imagens de vídeo que foram gravadas.

Os desenvolvedores poderão trabalhar na integração do serviço imediatamente, com o Ring indicando que qualquer fabricante de automóveis pode integrar o serviço.

No entanto, a Amazon anunciou que os modelos 3, X, S e Y da Tesla serão os primeiros carros compatíveis. Assim, por exemplo, se os motoristas do Tesla optarem pelo Ring Car Connect de US $ 199,99, eles poderão assistir ao Tesla Sentry Mode e filmagens gravadas no aplicativo Ring (seja em Wi-Fi ou LTE).

Com tantos veículos já com câmeras integradas e câmeras reversas de backup obrigatórias em todos os carros novos nos Estados Unidos desde 2018, é fácil ver por que a Amazon e a Ring estão procurando se integrar à tecnologia existente.

No entanto, não está claro nesta fase quantos fabricantes de automóveis, e com que rapidez, entram na plataforma.

Este não é o único anúncio de carro que a empresa fez, com o lançamento do Ring Car Alarm e do Ring Car Camera .

Escrito por Conor Allison.