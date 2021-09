O Renault Mégane sobe ao palco com nova tecnologia elétrica

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A mais recente adição à gama E-TECH da Renault é uma nova versão do Mégane, o Mégane E-TECH. É o maior carro elétrico da Renault até hoje (fora suas vans) e o coloca em competição direta com o VW ID3 , o Tesla Model 3 e o Kia EV6 . Então, competição acirrada, mas há alguma grande tecnologia entrando neste novo Mégane.

Antes de mais nada, porém, vale a pena conversar sobre o design. Como é um carro elétrico e não há motor de combustão interna, há muito espaço para mudar o design geral. A Renault fez com que houvesse uma roda em cada esquina, tornando-o bastante quadrado, mas sem dúvida utilizando o espaço interno tanto quanto possível. Ele também tem um passeio muito mais alto do que o Mégane normal, que está na moda com novos EVs.

Dentro, você encontrará uma tela de 24 ", que é enorme. Ela controla o sistema de entretenimento de tela única OpenR, dominando totalmente o painel. É dividido entre um visor central e os mostradores atrás do volante. Existem todos os tipos de materiais reciclados encontrado por toda parte também.

Mas a parte importante é o que move o novo Mégane E-TECH. Existem duas opções de energia para o mesmo motor, 96kW (130hp) e 250Nm

ou 160kW (218cv) e 300Nm. Ele vem com apenas 145 kg, o que é dito ser 10% mais leve do que a unidade de alimentação do ZOE . As opções de bateria são 40 kWh e 60 kWh, com um alcance declarado de 300 km e 470 km. A Renault afirma também a bateria EV mais fina, o que sem dúvida ajuda nas dimensões interiores.

A velocidade de carregamento é de 130 W, com carregadores de alta velocidade, então você não vai perder muito tempo em estações de carregamento. Há até uma frenagem regenerativa para recuperar parte da energia gasta enquanto em movimento.

O Renault Mégane E-TECH parece uma grande entrada no segmento de EV maiores e, com a colaboração com a Nissan, sem dúvida abrirá o caminho para ainda mais opções da Renault em um futuro próximo.