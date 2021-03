Dacia Spring quer conduzir a revolução elétrica com um EV super acessível

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Dacia Spring foi apresentado pela primeira vez em 2020, no que teria sido o Salão Automóvel de Genebra, e agora está pronto para o lançamento, o primeiro Dacia totalmente elétrico e procurando sacudir o mercado de pequenos veículos elétricos.

Dacia sempre foi sinônimo de acessibilidade e a primavera começará com cerca de € 16.990 antes de quaisquer incentivos governamentais serem adicionados - tornando-o o carro elétrico mais barato da Europa - e talvez indo de alguma forma para aumentar o apelo de dirigir elétrico.

Em primeiro lugar, é um carro urbano e as especificações técnicas revelam muito sobre como o Dacia atingiu esse preço baixo.

Em primeiro lugar, é uma bateria muito pequena com 27,4 kWh e é combinada com um motor que não é extremamente potente com 33 kW (44 cv).

Isso dá um tempo de 0-62 mph de 19,1 segundos - mas antes de rir, lembre-se de que a maioria dos EVs oferece seu melhor desempenho desde uma partida fixa: na verdade, o tempo de 0-30 mph é de 5,8 segundos, portanto, afastando-se das luzes, você provavelmente ficará bem. Ultrapassando na via rápida, você provavelmente não vai.

Isso se encaixa em seu status de carro urbano pequeno, já que o desempenho da rodovia provavelmente será menos emocionante do que passar por ruas estreitas.

De fato, o alcance é dado como 189 milhas (WLTP) em um ciclo urbano com bastante condução stop-start, ou 142 milhas em um ciclo combinado. Esses números tendem a ser um pouco mais altos do que o consumo médio no mundo real, mas sugerem um consumo médio de cerca de 5,1 milhas por kWh, o que é alto - esperemos que soe verdadeiro.

Um dos outros movimentos que foram feitos para manter o preço sob controle é a velocidade de carregamento oferecida. Os detalhes sugerem que você só poderá carregar até 30kW DC. Isso não é um problema, pois a bateria é pequena, mas sugere que o hardware não é oferecido para sistemas de carregamento mais rápidos.

Isso coloca o Dacia Spring em um suporte que tem algumas limitações, mas, novamente, como um carro de cidade acessível, será perfeito para a direção diária, viagens diárias, viagens de compras - o tipo de coisas que não requerem desempenho de supercarro e um 300 alcance de milhas.

O design imita os estilos de SUV em um formato compacto, semelhante a outros modelos da Dacia, por isso é divertido. Há uma sugestão de Renault Zoe ali e uma sugestão de Sandero, um carro muito parecido com a Dacia.

Tem capacidade para quatro no interior e uma mala de 290 litros. O interior é bastante básico, mas, novamente, é voltado para um segmento mais acessível, com opções de tecnologia dependendo do nível de acabamento que você escolher.

Há um display central touchscreen de 7 polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay para quem escolhe o nível de acabamento correto, junto com Bluetooth e USB. Há até um botão de assistente de voz no volante, que pode acionar o Siri ou o Google Assistente em seu telefone para controlar coisas como música.

Este é basicamente um carro elétrico que procura cobrir o básico, fornecendo o essencial e evitando que você compre muitas coisas de que não precisa.

Ele estará disponível em alguns mercados europeus no verão de 2021 - não achamos que ele chegará ao Reino Unido.

Escrito por Chris Hall.