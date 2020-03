Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Dacia apresentou o Spring, um próximo carro elétrico que deseja ter na estrada em 2021. Com a maioria dos carros elétricos atraindo um prêmio, a Dacia pretende ser "o carro totalmente elétrico mais acessível da Europa".

Essa é uma proposta atraente, já que em países como o Reino Unido, estamos analisando um corte de 2035 para as vendas de carros de combustão e obter EVs mais acessíveis na estrada continua sendo uma prioridade.

O Dacia Spring é descrito como um showcar - ele teria sido originalmente exibido no Salão Automóvel de Genebra - descrevendo o que esperar. Parece uma reformulação do Renault City K-ZE lançado na China em 2019, mas lançando-se como um Dacia.

Não há muito o que fazer nos detalhes, mas a Dacia diz que ele oferece mais de 200 km de alcance (125 milhas), o que provavelmente significa que a Dacia economizará dinheiro usando uma bateria menor. Tem 3,73 m de comprimento, o que é bastante curto, mas para viagens urbanas curtas, pode ser o carro que você precisa.

O visual é o de um SUV de bebê, então a Dacia está lançando isso diretamente em um mercado popular, com um design de quatro lugares e cinco portas. No entanto, ele é projetado como um veículo urbano compacto, por isso, embora leve um pouco do estilo do Duster, ele parece mais próximo do Sandero - mas com melhor aparência.

É tudo o que precisamos fazer no momento - os principais ingredientes de alcance, tamanho da bateria e que tipo de enfeites você pode obter com ele permanecem desconhecidos. Também não sabemos onde será lançado, mas aprenderemos mais à medida que nos aproximamos de 2021.