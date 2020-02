Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

De todos os carros que você acha que deveriam ser elétricos , o Renault Twingo é provavelmente o primeiro dos últimos. O design compacto cria carros urbanos práticos, tornando-o uma escolha popular em toda a Europa. Agora equipado com um sistema de acionamento elétrico, provavelmente faz mais sentido do que nunca.

Usando o conhecimento que a Renault colheu do Zoe, o novo Twingo ZE adota um sistema de tração traseira, permitindo muita manobrabilidade, com um círculo de viragem apertado de 4,3 metros. Esse tipo de agilidade - junto com o comprimento curto de 3,61 metros - torna ideal para ruas urbanas estreitas.

O motor oferece 60kW (equivalente a 82hp) com torque de 160Nm para vê-lo saindo da linha, entregue silenciosamente e com 0 emissões do tubo de escape. O Twingo ZE atingirá 50 km / h em cerca de 4 segundos com uma velocidade máxima de 135 km / h, o que significa que ele pode acompanhar as rodovias.

Há uma bateria de 22kWh - que não é enorme -, mas a Renault diz que você receberá 250 km (143 milhas, cidade WLTP), que cairá para cerca de 180 km no ciclo completo de WLTP, o que é mais provável ser a média. O argumento é que isso cobre facilmente o deslocamento médio na Europa e uma bateria menor ajuda a reduzir o peso e o custo do carro.

Ele suporta o carregamento de até 22kW, portanto, embora não tenha o carregamento rápido de alguns dos modelos mais recentes, também não possui uma bateria enorme para carregar. Em uma caixa de parede típica de 7,4kW, são necessárias 4 horas para carregar completamente; de uma tomada de 2,3kW, são necessárias 13,5 horas. Possui um soquete do tipo 2.

O Twingo ZE se apega a um design peculiar no exterior e no interior, oferece quatro assentos e uma gama completa de opções de conexão e entretenimento. Há uma tela sensível ao toque de 7 polegadas com suporte para Apple CarPlay e Android Auto, para que você possa conectar seu telefone e transmitir músicas ou usar serviços de navegação como Waze ou Google Maps.

O Renault Twingo ZE é um de uma nova geração de carros elétricos compactos, indo contra o Honda e .