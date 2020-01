Renault entra em jogo híbrido com Clio E-Tech e plug-in Captur E-Tech

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Renault apresentou seus dois primeiros veículos híbridos de consumo elétrico: o Clio E-Tech e o Captur E-Tech Plug-in.

Como você provavelmente já pode deduzir da nomeação dos dois carros, um é o seu híbrido padrão projetado para reduzir um pouco o uso de gasolina nas áreas urbanas, enquanto outro possui uma bateria muito mais robusta para longas passagens elétricas puras na estrada.

Evidentemente, a Renault já era uma grande participante no mundo dos carros elétricos e foi uma das primeiras grandes fabricantes a lançar um pequeno carro totalmente elétrico: o Zoe .

Os dois últimos lançamentos eletrificam dois de seus modelos de ICE mais populares: o Clio e o Captur .

O Clio não precisa de introdução e é um dos hatchbacks mais vendidos no mercado há muito tempo.

O Clio E-Tech pega essa estrutura popular e constrói uma unidade de energia muito mais moderna, combinando um elegante motor 1.6L de quatro cilindros a 1.6L com um motor elétrico, além de acionador de partida e gerador de alta tensão para 140 hp combinados.

Possui uma bateria de 1,2kWh (230V) que permitirá reduzir significativamente o uso de gasolina em áreas urbanas através do uso da regeneração da bateria, enquanto diminui a velocidade e freia.

Como ocorre com muitos desses híbridos , isso significa que quando o motorista tira o pé do pedal do acelerador (com a alavanca de câmbio em Drive), o motor elétrico se transforma em um gerador que recupera energia do carro que está diminuindo a velocidade.

É uma história semelhante com a quebra, onde o processo de frenagem recupera o excesso de energia e o coloca de volta na bateria.

Ambos os carros novos possuem esses recursos - como seria de esperar -, mas com sua bateria de 9,8 kWh (400V) muito maior, o Capture E-Tech pode ir muito além com uma bateria cheia.

O Captur, de acordo com a Renault, pode subir até 65 km no modo elétrico (50 km em estradas não urbanas mais rápidas), reduzindo ainda mais a quantidade de gasolina usada e as emissões de CO2.

Também é um híbrido plug-in, e isso significa que você pode conectá-lo como um veículo totalmente elétrico para recarregar a bateria quando ela estiver vazia.

Ambos os carros começam 100% eletricamente, portanto o motor de combustão interna não é usado para movimentar o carro, o que significa um começo eficiente com bastante torque.

Os cockpits são adequadamente abastecidos com sistemas modernos de informação e entretenimento e uma aparência elegante, como seria de esperar de um carro lançado em 2020.

A Renault ainda não anunciou as datas de preços ou de lançamento, mas estará disponível para encomenda no Reino Unido em um futuro próximo.