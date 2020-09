Range Rover Velar adiciona opção híbrida de plug-in

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando o Range Rover Velar chegou em 2017, nós o chamamos de "um titã da tecnologia e uma lição de estilo SUV".

Para 2020 é uma lição de prática mais sustentável: pois o Velar está agora disponível em uma forma elétrica híbrida plug-in (PHEV).

O quarto veículo a usar o emblema do Range Rover ainda parece fantástico e agora também está disponível no formato Range Rover Velar Edition - que inclui um teto em contraste preto e rodas de liga leve de 20 polegadas combinando como parte do pacote. Este modelo de edição especial está disponível em Lantau Bronze, que você não encontrará em nenhum outro lugar da linha Velar.

Com base em seu interior tecnológico, o Velar para 2020 tem o sistema de entretenimento informativo Pivi atualizado, além do novo Cancelamento Ativo de Ruído da Estrada disponível - funcionando como um par de fones de ouvido com cancelamento de ruído, ajudando a discar o ruído da estrada dentro da cabine.

Um novo sistema de filtragem de ar de cabine também está disponível, ajudando a reduzir os níveis de partículas prejudiciais (abaixo do tamanho de PM2,5), pólen e até mesmo odores. Portanto, o interior da cabine será mais limpo do que o ar externo.

Enquanto o Range Rover Velar custa £ 46.110 no Reino Unido, se você quiser a opção de plug-in que pula para £ 56.550 para o P400e PHEV de 2 litros. É um SUV veloz, porém, com aquele modelo atingindo a velocidade de 0-62 mph em 5,4 segundos.

Escrito por Mike Lowe.