Plataformas automotivas Snapdragon da Qualcomm para alimentar o Volvo EX90

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Chipmaker Qualcomm anunciou que suas plataformas automotivas Snapdragon Automotive Platforms alimentarão o Volvo EX90, o maior EV da empresa sueca até o momento.

O anúncio da Qualcomm vem antes do anúncio do Volvo EX90 de 9 de novembro de 2022, mas isso não significa que temos que esperar para aprender sobre a tecnologia que irá alimentar o que certamente será um veículo elétrico luxuoso. A Qualcomm diz que suas plataformas automotivas alimentará não uma, mas duas telas - uma delas será usada para navegar entre mapas, mídia e contato telefônico em uma tela grande e a outra estará atrás do volante.

Essa tela secundária lidará com todas as informações habituais focadas na direção, incluindo informações de direção, navegação e muito mais, disse a Qualcomm via comunicado à imprensa.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

As imagens compartilhadas pela Qualcomm mostram uma interface que parece imediatamente familiar aos motoristas da Tesla e não é surpresa que o Volvo EX90 apresentará tecnologia de autocondução. Mas, assim como todos os outros carros, o novo SUV da Volvo terá que obedecer às regras locais a esse respeito.

O que é o Pocket-lint diariamente e como você o obtém gratuitamente? Por Stuart Miles · 2 Fevereiro 2022 Pocket-lint daily é um boletim informativo diário de tecnologia com curadoria de Stuart Miles, fundador do Pocket-lint. Descubra como obtê-lo todas

É claro que teremos que esperar até o lançamento oficial do Volvo EX90 para saber mais sobre não apenas o sistema de entretenimento, mas também sobre o automóvel em si. Estamos esperando que seja grande, isso é um dado adquirido. Mas há muito mais a aprender com o anúncio do dia 9 de novembro. Já nos disseram para esperar um sistema de sensores de última geração para uma cobertura completa de 360 graus, mas o quão bem isso funcionará na prática é algo que teremos que esperar e ver.

Escrito por Oliver Haslam.