A parceria da Qualcomm e da Amazon pode levar ao controle de voz Alexa customizado em muitos carros futuros

(Pocket-lint) - A Qualcomm e a Amazon se uniram para tornar mais fácil para os fabricantes de automóveis oferecer uma experiência Alexa personalizada em veículos futuros .

A mudança vê a tecnologia de Alexa integrada ao Snapdragon Automotive Cockpit Platforms da Qualcomm, uma base que permitirá que fabricantes e fornecedores de automóveis ofereçam Alexa para automóveis, personalizada para se adequar à sua própria marca, com maior facilidade.

Ele atua como uma extensão do Alexa Automotive SDK (kit de desenvolvimento de software) existente e está disponível no novo Qualcomm Automotive Cockpit de 4ª geração, bem como na 3ª geração anterior.

Embora você obtenha suporte para Alexa como wake word, a tecnologia pode ser usada com wake words e vozes personalizados. Com o controle de voz se tornando comum em casa, e muitas vezes ficando para trás em carros, deve ajudar a garantir que a experiência futura em veículos seja cada vez mais competitiva.

Graças ao hardware inteligente da Qualcomm, há cancelamento de eco multicanal e a capacidade de identificar a voz falada e identificá-la em um carro barulhento, portanto, quando as crianças estão gritando no banco de trás, o motorista ainda deve conseguir fazê-lo tocar o Trilha sonora congelada sem ter que gritar com Alexa ou com as crianças.

"A pré-integração do Alexa Custom Assistant com Snapdragon Automotive Cockpit Platforms foi projetada para reduzir o custo, a complexidade e o tempo que os OEMs automotivos levam para oferecer a seus clientes a escolha e flexibilidade de assistentes inteligentes simultâneos", disse o vice-presidente da Alexa Automotive , Ned Curic.

"Esta última otimização do Alexa Custom Assistant com Snapdragon Automotive Cockpit Platforms permite interações mais inteligentes, personalizadas e naturais entre motoristas e veículos, o que nutre uma relação motorista-veículo mais forte", disse o vice-presidente sênior e GM automotivo da Qualcomm Technologies, Nakul Duggal.

Para o cliente médio, isso não significa que você pode melhorar a situação no carro que já possui, mas no futuro é provável que haja melhores experiências no carro de uma variedade de fabricantes. Embora seja improvável que o envolvimento da Qualcomm como o hardware subjacente seja mencionado, você pode ter certeza de que Alexa será.

Escrito por Chris Hall.